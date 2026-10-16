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Służby weszły do TK. Prezes Święczkowski zawiadamia prezydenta

Prokurator w asyście policji wszedł dziś do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. O zdarzeniu tym prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował prezydenta.

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Fot. screenshot: X.com (@AndrzejStrozny)
Fot. screenshot: X.com (@AndrzejStrozny)

O dzisiejszych wydarzeń w siedzibie TK poinformowano na profilu Trybunału w mediach społecznościowych.

- „Prokurator Andrzej Piaseczny wraz z funkcjonariuszami Policji przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego i usiłuje dokonać przeszukania siedziby niezależnego organu władzy sądowniczej”

- czytamy w komunikacie.

- „Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski podjął decyzję o dobrowolnym wydaniu żądanych dokumentów. Uważa jednocześnie, że najście na Trybunał Konstytucyjny przez prokuratora ma charakter prowokacyjny i wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 128 Kodeksu karnego”

- dodano.

Zaznaczono, że prezes Święczkowski o wydarzeniach tych poinformował prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezydent interweniuje

Do szokujących wydarzeń w siedzibie TK doszło już w środę, kiedy do gmachu wszedł Maciej Berek razem z funkcjonariuszami SOP. Wcześniej były minister, którego Sejm powołał na sędziego TK, złożył „ślubowanie” w Sejmie. W reakcji na te wydarzenia do siedziby TK przybył wówczas prezydent.

- „Jest głęboko niepokojące, że służby - można powiedzieć - siłowe, podległe MSWiA, były użyte, czy są używane do tego, żeby do konstytucyjnego organu państwa wprowadzać osoby, które nie dopełniły całej procedury związanej z objęciem urzędu funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego”

- wyjaśniał szef Kancelarii Prezydenta.

 

 

 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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