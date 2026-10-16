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„Przeszła na islam”. Młoda Polka miała propagować terroryzm w Holandii

Holenderska policja zatrzymała 26-letnią Polkę. Mieszkanka holenderskiego Bergen op Zoom miała propagować terroryzm i rozpowszechniać propagandę związaną z Państwem Islamskim.

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Ilustracja wygenerowana komputerowo
Ilustracja wygenerowana komputerowo

O sprawie informuje portal „Algemeen Dagblad”. Wedle relacji dziennikarzy, młoda Polka w 2022 roku przeszła na islam. Od tego czasu była aktywna w mediach społecznościowych, gdzie występowała jako fryzjerka w hidżabie.

W ocenie prokuratury udostępniane przez kobietę treści to materiały propagandowe organizacji terrorystycznych. Chodzi m.in. o nagrania z Osamą bin Ladenem oraz członkiem Państwa Islamskiego znanym z przeprowadzania egzekucji. Ponadto w jednym z komentarzy w mediach społecznościowych 26-latka miała aprobować zamachy samobójcze. 

Ruszył proces 

W związku z aktywnością kobiety w Internecie policja przeszukała jej mieszkanie. Znaleziono w nim broń, instrukcję obsługi karabinu AK-47 oraz broszury z instrukcjami dla bojowników, oznaczone symbolami ISIS. W styczniu kobieta została aresztowana, ale w lipcu ją zwolniono. Obecnie przebywa pod nadzorem kuratora, oczekując na proces. 14 października miała odbyć się rozprawa, ale została odroczona z uwagi na brak opinii psychiatrycznej i psychologicznej. 

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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