O sprawie informuje portal „Algemeen Dagblad”. Wedle relacji dziennikarzy, młoda Polka w 2022 roku przeszła na islam. Od tego czasu była aktywna w mediach społecznościowych, gdzie występowała jako fryzjerka w hidżabie.

W ocenie prokuratury udostępniane przez kobietę treści to materiały propagandowe organizacji terrorystycznych. Chodzi m.in. o nagrania z Osamą bin Ladenem oraz członkiem Państwa Islamskiego znanym z przeprowadzania egzekucji. Ponadto w jednym z komentarzy w mediach społecznościowych 26-latka miała aprobować zamachy samobójcze.

Ruszył proces

W związku z aktywnością kobiety w Internecie policja przeszukała jej mieszkanie. Znaleziono w nim broń, instrukcję obsługi karabinu AK-47 oraz broszury z instrukcjami dla bojowników, oznaczone symbolami ISIS. W styczniu kobieta została aresztowana, ale w lipcu ją zwolniono. Obecnie przebywa pod nadzorem kuratora, oczekując na proces. 14 października miała odbyć się rozprawa, ale została odroczona z uwagi na brak opinii psychiatrycznej i psychologicznej.