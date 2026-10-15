Jeden z sąsiadów Krzysztofa Z. zaalarmował służby, że od kilku godzin go nie widział. Do mieszkania mężczyzny przyjechała policja, straż pożarna i pogotowie. Służby weszły do środka przez okno. Niestety, na miejscu znaleziono ciało mężczyzny.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przekazała, że najprawdopodobniej doszło do samobójstwa. Nie stwierdzono udziału osób trzecich

Media podają, że zmarły mężczyzna to ojciec 19-letniego Jakuba Z. Ten w ub. środę dokonał ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, raniąc ostrym narzędziem kilka osób. Młody mężczyzna miał ze sobą również materiał wybuchowy domowej konstrukcji, którego na szczęście nie udało mu się zdetonować.

Wedle ustaleń dziennikarzy Krzysztof Z. niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę m.in. za znęcanie się nad rodziną.