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Ciąg dalszy tragedii z Ostrołęki. Nie żyje ojciec nastolatka, który zaatakował w szkole

W jednym z mieszkań w Ostrołęce znaleziono ciało 45-letniego mężczyzny. To ojciec 19-latka, który tydzień temu zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole zawodowej. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że mężczyzna targnął się na swoje życie.

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Fot. screenshot: X.com (@PolicjaMazowsze)
Fot. screenshot: X.com (@PolicjaMazowsze)

Jeden z sąsiadów Krzysztofa Z. zaalarmował służby, że od kilku godzin go nie widział. Do mieszkania mężczyzny przyjechała policja, straż pożarna i pogotowie. Służby weszły do środka przez okno. Niestety, na miejscu znaleziono ciało mężczyzny. 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce przekazała, że najprawdopodobniej doszło do samobójstwa. Nie stwierdzono udziału osób trzecich 

Media podają, że zmarły mężczyzna to ojciec 19-letniego Jakuba Z. Ten w ub. środę dokonał ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, raniąc ostrym narzędziem kilka osób. Młody mężczyzna miał ze sobą również materiał wybuchowy domowej konstrukcji, którego na szczęście nie udało mu się zdetonować.

Wedle ustaleń dziennikarzy Krzysztof Z. niedawno wyszedł z więzienia, gdzie odbywał karę m.in. za znęcanie się nad rodziną. 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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