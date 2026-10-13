Pies dotkliwie pogryzł nastolatkę. Wstrząsający wpis ojca

Tym razem nieodpowiedzialność właściciela czworonoga doprowadziła do dramatu w gminie Kolonowskie. Policja interweniowała w związku z pogryzieniem 15-latki przez psa.

- „Mundurowi ustalili, że młoda kobieta wybrała się na spacer do pobliskiego lasu, gdzie w pewnym momencie została zaatakowana przez swobodnie biegającego psa rasy owczarek belgijski. Zwierzę pogryzło nastolatkę, powodując obrażenia na udach, szyi oraz głowie”

- poinformowała rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich mł. asp. Dorota Janać.

Właściciel psa, wracając z leśnego spaceru, miał przy samochodzie zdjąć mu smycz i kaganiec.

- „W pewnym momencie stracił na chwilę psa z pola widzenia. To właśnie wtedy zwierzę miało zaatakować spacerującą nastolatkę”

- relacjonuje asp. Janać.

Mężczyzna zawiózł nastolatkę do jej rodziców. Ci wezwali pogotowie i karetką poszkodowana została przewieziona do szpitala.

Skala nieodpowiedzialności właścicieli psów poraża

Fatalny incydent z niedzieli to jednak jedynie element znacznie poważniejszego problemu.

- „2 dni temu moja córka podczas zwyklego niedzielnego spaceru została dotkliwie pogryziona przez biegającego bez opieki oraz bez smyczy i kagańca owczarka belgijskiego.

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Dziś ponownie duży pies bez smyczy i kaganca ujadał pod naszym domem.

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Mało wam- bezmyślnym posiadaczom czworonogów – tragedii”

- napisał dziś na Facebooku Michał Ploch.

Mężczyzna zaznacza, że winne nie są zwierzęta, ale ich właściciele.

- „Córka wymagała pilnego transportu karetką do szpitala, gdzie założono jej wiele szwów na nogę, kark i głowę. Rany będą goic sie tygodniami, uraz psychiczny pozostanie do końca życia.

Tylko dzięki temu, że córka wiedziała jak się zachować w tej dramatycznej sytuacji- przeżyła.

Nie chciałem początkowo osobiście zabierać głosu w social media, ale widząc stopień problemu i zagrożenia - zmieniłem zdanie.

MÓWIĘ DOŚĆ!!!”

- podkreśla.