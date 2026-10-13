Dzień: wtorek, 13 października 2026 Imieniny: Edwarda, Geralda, Honorata

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XXVIII tygodnia okresu zwykłego

Kościół

„Zabieg przebiegł pomyślnie”. Papież już po operacji

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej przekazało informacje na temat przebiegu operacji papieża Leona XIV. Zabieg zakończył się zgodnie z przewidzianym czasem, nie było żadnych komplikacji, a ojciec święty wrócił na salę.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (EWTN Polska)
Fot. screenshot: YouTube (EWTN Polska)

- „Zabieg zakończył się pomyślnie, zgodnie z przewidzianym czasem i przebiegiem, a Ojciec Święty powrócił do sali. Dalsze informacje będą przekazywane”

- napisano w komunikacie opublikowanym za pośrednictwem kanału Telegram.

Guzek na płucu papieża

W niedzielę papież przekazał po modlitwie Anioł Pański, że musi udać się do szpitala, aby przejść operację. Lekarze wykryli niewielki guzek na płucach biskupa Rzymu.

- „Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki, ograniczony guzek w płucu. Został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć”

- powiedział ojciec święty.

- „Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za duchową bliskość i powierzam się Waszej modlitwie”

- dodał.

Źródło: Vaticannews.va, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej