„Zabieg przebiegł pomyślnie”. Papież już po operacji

- „Zabieg zakończył się pomyślnie, zgodnie z przewidzianym czasem i przebiegiem, a Ojciec Święty powrócił do sali. Dalsze informacje będą przekazywane”

- napisano w komunikacie opublikowanym za pośrednictwem kanału Telegram.

Guzek na płucu papieża

W niedzielę papież przekazał po modlitwie Anioł Pański, że musi udać się do szpitala, aby przejść operację. Lekarze wykryli niewielki guzek na płucach biskupa Rzymu.

- „Najdrożsi, niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielki, ograniczony guzek w płucu. Został on wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uznali, że wskazana jest interwencja chirurgiczna. Dlatego, zgodnie z ich zaleceniami, zdecydowałem się na operację, aby go usunąć”

- powiedział ojciec święty.

- „Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za duchową bliskość i powierzam się Waszej modlitwie”

- dodał.