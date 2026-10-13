Projekty ustaw aborcyjnych, które przyjęła Sejmowa Komisja Nadzwyczajna, są nie tylko nieetyczne, ale i niezgodne z Konstytucją, która gwarantuje prawo do życia od poczęcia. Jawnie ignorują też wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. o zakazie aborcji eugenicznej.

Ustawy aborcyjne trafią pod obrady Sejmu

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. aborcji przyjęła w czwartek 8.10. dwa projekty ustaw aborcyjnych. Jeden dekryminalizuje pomocnictwo w aborcji i namawianie do niej, a także samą aborcję w przypadku wady dziecka, drugi przywraca możliwość zabijania nienarodzonych dzieci z powodu ich choroby, czyli przesłankę eugeniczną zlikwidowaną przez Trybunał Konstytucyjny 22.10.2020 r. Obalanie wyroków TK ustawą jest burzeniem porządku państwa oraz wyrazem pogardy dla miliona obywateli, którzy podpisali ustawę społeczną „Zatrzymaj aborcję”. Była ona wówczas w Sejmie, a jej postulat zrealizował właśnie Trybunał Konstytucyjny.

Co symptomatyczne, głosowanie nad możliwością mordowania dzieci ma się odbyć dokładnie w 6. rocznicę wyroku TK, który został ogłoszony 22.10.2020 r. Orzeczenie to jest od dawna solą w oku aborterów. Teraz próbują odwrócić je ustawą. To działanie sprzeczne z prawem, gdyż Konstytucja RP stanowi najwyższe prawo, a wyroki TK są ostateczne.

Modlitwa i czuwanie w obronie dzieci

W środę 21 października, kiedy planowane jest posiedzenie Sejmu z głosowaniem nad ustawami aborcyjnymi, Fundacja Życie i Rodzina zaprasza wszystkich Polaków na Publiczny Różaniec o zatrzymanie aborcji i czuwanie modlitewne. Czuwanie odbędzie się w godzinach 17:00 – 19:00 pod Pomnikiem Podziemnego Państwa Polskiego.

Prosimy o mobilizację i przybycie w tym dniu pod Sejm. Gdy koalicja rządzącą jednoczy się wokół mordowania dzieci, trzeba stanowczo się temu przeciwstawić!

Apelujemy też o podpisywanie petycji do Prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustaw, które mogą trafić na jego biurko po głosowaniu w Sejmie i po pracach w Senacie. NIE dla zabijania dzieci w majestacie prawa. Państwo ma stać na straży życia, a nie zgadzać się na jego odbieranie.