W mediach społecznościowych pojawił się materiał na temat rzekomego spadku aktywności rosyjskich botów w sieci po uderzeniu dronów w trzy centra danych rosyjskiego Yandexu. Okazuje się, że –jak wyjaśnia portal Niebezpiecznik – grafikę na ten temat stworzył „»24 letni steward Frank« i oznaczył jako ...wygenerowaną przez AI (co już wczoraj podejrzewaliśmy). Niestety politycy, którzy podawali dalej ten materiał, tego oznaczenia (celowo lub przez przypadek) nie zachowali i źródła też nie wskazali”.

Jak zaznaczają autorzy, niemieckie instytucje zaprzeczyły, jakoby miało dojść do spadku aktywności rosyjskich botów. Inne informacje przekazał natomiast minister kooedynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Siemoniak powoływał się na ABW

- „Tymczasem w Polsce minister Siemoniak powiedział, że »ABW odnotowało radykalny spadek aktywności rosyjskich botów w sieci. Jest to zjawisko obserwowane na całym świecie po zbombardowaniu trzech centrów danych.« Ale ABW niczego w tej sprawie jak na razie nie upubliczniło. Miejmy nadzieję, że upubliczni. To by dopiero było! Na razie wiemy że »na całym świecie« najwyraźniej oznacza bez Niemiec...”

- wskazuje Niebezpiecznik.

Do sprawy odniósł się szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

- „Panie @TomaszSiemoniak na jakiej podstawie mówił Pan publicznie, że odnotowano radykalny spadek aktywności rosyjskich botów w sieci? Może Pan pokazać źródło? Bo mam nadzieję, że informując premiera i opinię publiczną nie korzysta Pan z przypadkowych grafik publikowanych na X. Specjaliści wskazują na coś zupełnie innego niż Pan twierdził. Ja z reszta też nie odnotowałem mniejszej aktywności wspierającej was stajni”

- napisał prezydencki minister.