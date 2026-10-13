Pistolet pod kurtką – broń zatrzymana na granicy w Zosinie

Do zdarzenia doszło 8 października 2026 r. Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej podczas rutynowej kontroli samochodu osobowego marki Toyota Land Cruiser ujawnili broń i amunicję. Pasażer pojazdu, obywatel Ukrainy, ukrył niebezpieczne przedmioty pod odzieżą wierzchnią.

Mężczyznę wraz z zabezpieczonym pistoletem Fort-12 RM kaliber 9 mm oraz 11 sztukami amunicji przekazano funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrubieszowie, którzy pod nadzorem prokuratora wszczęli śledztwo o czyn z art. 263 § 2 k.k. Cudzoziemiec został doprowadzony przez funkcjonariuszy SG do Prokuratury Rejonowej w Hrubieszowie, gdzie usłyszał zarzut posiadania broni bez wymaganego zezwolenia. Zgodnie z obowiązującym prawem za popełnione przestępstwo cudzoziemcowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Przypominamy, że przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji oraz przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zasady posiadania broni i amunicji przez cudzoziemców, określa ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Osoby, przekraczając zewnętrzną granicę UE, zobowiązane są do pisemnego zgłoszenia właściwemu organowi celnemu przywozu broni i amunicji oraz okazania wymaganych dokumentów, m.in. zgodny na wywóz broni i amunicji lub zgody przywozowej, zaświadczenia wydanego przez właściwego konsula RP czy też europejskiej karty broni palnej.