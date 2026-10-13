W ostatnim czasie podczas kolejnych działań „Bezpieczny Przejazd Kolejowy” ostrołęccy policjanci wykorzystali policyjnego drona do obserwacji przejazdu kolejowego na terenie powiatu ostrołęckiego.

Niestety pomimo wielu poważnych zdarzeń mundurowi z powietrza w ciągu zaledwie kilku godzin prowadzonych działań ujawnili po raz kolejny aż 24 przypadków niestosowania się przez kierowców do znaku STOP. Prawie wszyscy sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami oraz punktami karnymi. Natomiast w jednym przypadku policjanci skierowali wniosek o ukaranie do sądu.

W związku z kolejnymi skrajnie nieodpowiedzialnymi zachowaniami kierowców na przejazdach kolejowych tergo rodzaju działania także z wykorzystaniem drona będą kontynuowane. W każdym takim przypadku będziemy stosować zasadę zero tolerancji.

Nagrania z działań pokazują, że nawet pozornie krótki pośpiech może skłonić kierowcę do zlekceważenia znaku, którego przestrzeganie może zapobiec tragedii. Pamiętajmy, że pociąg porusza się z dużą prędkością i potrzebuje długiej drogi, aby się zatrzymać. Maszynista nie ma możliwości ominięcia przeszkody ani nagłego zatrzymania składu przed samochodem. Dlatego przed wjazdem na tory należy zatrzymać się w miejscu wskazanym przez znak STOP, zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że przejazd jest bezpieczny. Pośpiech nigdy nie powinien być ważniejszy niż życie i zdrowie.