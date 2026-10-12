System kaucyjny funkcjonuje w Polsce od 1 października 2025 roku. Po roku działania CBOS zapytał Polaków, jak oceniają nowe rozwiązanie.

Największa grupa – 44 proc. respondentów – wskazała, że najbardziej uciążliwa jest konieczność przechowywania pustych opakowań w domu.

Niewiele mniej, bo 37 proc., narzeka na niedziałające, przepełnione lub awaryjne butelkomaty. Dla 28 proc. problemem jest sama konieczność zanoszenia opakowań do punktu zwrotu.

Butelkomaty, kolejki i opakowania, których automat nie chce przyjąć

Lista niedogodności jest dłuższa. Na kolejki do automatów wskazało 24 proc. ankietowanych, a 20 proc. zetknęło się z sytuacją, kiedy maszyna nie chciała przyjąć opakowania mimo znajdującego się na nim oznaczenia systemu kaucyjnego.

Kolejne 19 proc. respondentów narzeka na niewystarczającą liczbę automatów w swojej okolicy.

Problemy z wymianą wydrukowanego przez butelkomat kuponu na pieniądze wskazało 4 proc. badanych. Po 3 proc. skarżyło się na nienaliczanie przez automat pieniędzy za oddane opakowania oraz konieczność okazania dowodu zakupu.

Jednocześnie 18 proc. badanych deklaruje, że nie dostrzega żadnych niedogodności.

CBOS podsumowuje:

– Największą niedogodnością związaną z korzystaniem z systemu kaucyjnego jest konieczność przechowywania pustych opakowań w domu.

Badanie pokazuje również wyraźne różnice polityczne. Wśród sympatyków Konfederacji Wolność i Niepodległość aż 85 proc. ocenia system jako niewygodny. Z kolei wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej 67 proc. uważa go za wygodny.

Sam CBOS zauważa, że „oceny systemu kaucyjnego są powiązane z poglądami politycznymi badanych”.

Większość chce system zachować?

Mimo licznych zastrzeżeń większość Polaków nie chce likwidacji systemu.

39 proc. ankietowanych uważa, że powinien zostać rozszerzony na kolejne rodzaje opakowań, a 26 proc. opowiada się za pozostawieniem go w obecnej postaci. Łącznie daje to 65 proc. poparcia dla dalszego funkcjonowania systemu.

Za jego całkowitą likwidacją opowiada się 30 proc. respondentów, a 5 proc. nie ma zdania.

– Blisko dwie trzecie ankietowanych opowiada się za pozostawieniem systemu kaucyjnego w istniejącej lub rozszerzonej formie – podkreśla CBOS.

Jednocześnie aż 72 proc. ankietowanych uważa, że system pomaga ograniczać liczbę odpadów trafiających do środowiska. Przeciwnego zdania jest 22 proc.

Badanie CBOS pokazuje więc swoisty paradoks pierwszego roku funkcjonowania nowych zasad. Większość Polaków dostrzega ekologiczny sens systemu i chce go zachować, ale niemal połowa jednocześnie uważa codzienne korzystanie z niego za niewygodne. Największym problemem okazują się przy tym rzeczy bardzo prozaiczne: miejsce zajmowane przez puste butelki, awarie automatów i kolejki podczas ich oddawania.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS przeprowadził od 14 do 27 września 2026 roku na reprezentatywnej próbie 956 pełnoletnich mieszkańców Polski.