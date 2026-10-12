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Bydgoszcz: Ruszył na policjantów z nożem. Napastnik nie żyje

Dramatyczne zdarzenia miały miejsce wczoraj późnym wieczorem w Bydgoszczy. Nie żyje napastnik, który ruszył z nożem na policjantów.

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Policja
Policja · fot. Pixabay

RMF powołując się na miejscową policję informuje, że interwencję wezwano około godziny 21. Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał dokonywać samookaleczenia.

Pierwszy z patroli wezwał posiłki, w pewnym momencie 44-latek wybiegł z klatki i ruszył w kierunku funkcjonariuszy, nie zwracając uwagi na polecenia. W tym momencie padł strzał.

Mimo, że pogotowie było na miejscu podczas interwencji, życia mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł po godzinie 22 w szpitalu.

Źródło: rmf24.pl

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