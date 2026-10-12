Jak informuje PAP za stroną PKW, po zebraniu wyników ze wszystkich obwodów głosowania Łukasz Gibała uzyskał 62,12 proc. głosów. Piątkowską poparło 37,88 proc. mieszkańców. Oznacza to, że na nowego prezydenta Krakowa zagłosowało 161 184 mieszkańców, a na Piątkowską 98 306.

Teraz rozpocznie się 14-dniowy termin na składanie protestów wyborczych – do Sądu Okręgowego w Krakowie mogą je wnosić wyborcy oraz pełnomocnicy. W tym czasie powinno również nastąpić zaprzysiężenie nowego prezydenta w trakcie sesji Rady Miasta Krakowa. Przewodniczący rady miasta Jakub Kosek przekazywał dziennikarzom, że ślubowanie ma się odbyć 21 października.