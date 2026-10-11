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Planowano zamach na premiera? Służby w akcji

Służby reagują na informacje o możliwym planie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. O działaniach w tej sprawie poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

- „W związku z informacją, która wpłynęła do policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań w tej sprawie”

- napisał Jacek Dobrzyński na X.com.

O 11:00 ma rozpocząć się związane z tym alarmem spotkanie w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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