- „W związku z informacją, która wpłynęła do policji i dotyczy możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań w tej sprawie”

- napisał Jacek Dobrzyński na X.com.

O 11:00 ma rozpocząć się związane z tym alarmem spotkanie w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.