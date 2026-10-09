Groził atakiem w szkole. 16-latek w rękach policji

Jak informuje Polska Agencja prasowa, 16-latek został zatrzymany przez policjantów ze Szczytna. Miał on zamieścić w sieci nagrania, w których kierował groźby do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w mieście.

Oficer prasowa policji w Szczytnie Agata Stefaniak przekazała PAP, że przewieziono go na komendę i są z nim wykonywane czynności. Dowiedzieliśmy się też, że został on zatrzymany w domu. O tym, że w sieci pojawiło się nagranie z zamaskowanym mężczyzną grożącym atakiem poinformował w nocy „Tygodnik Szczytno”.