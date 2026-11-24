Chodzi m.in. o 40 pocisków PAC-3, których dostawy planowano między wrześniem a grudniem, oraz około 20 starszych pocisków PAC-2. Część uzbrojenia znajduje się już w europejskich magazynach.

Według „FT” za pociski zapłacili sojusznicy Ukrainy, jednak ich przekazanie nadal wymaga decyzji Pentagonu. Reuters zaznacza, że nie był w stanie niezależnie potwierdzić wszystkich szczegółów ustaleń brytyjskiego dziennika.

Zełenski apeluje do Waszyngtonu

Wołodymyr Zełenski od kilku dni publicznie naciska na Stany Zjednoczone, aby nie opóźniały dostaw.

– Pociski do Patriotów są potrzebne tutaj, na Ukrainie i bardzo liczymy na niezbędne decyzje ze strony Ameryki – mówił ukraiński prezydent.

Zełenski ostrzegał jednocześnie, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowywaniu przez Rosję kolejnych uderzeń.

– Ważne jest, aby Stany Zjednoczone i inne państwa, od których zależą dostawy pocisków przechwytujących niezbędnych do ochrony naszych miast i infrastruktury, również zwróciły uwagę na te ostrzeżenia – podkreślił.

Sytuacja jest szczególnie trudna w przypadku rosyjskich rakiet balistycznych. Zełenski wielokrotnie podkreślał, że Patriot pozostaje najskuteczniejszym zachodnim systemem zdolnym do ich zwalczania. Ukraina alarmuje przy tym o stałym niedoborze pocisków przechwytujących.

„Financial Times” podaje, że Kijów otrzymywał w tym roku średnio około 12 pocisków Patriot miesięcznie, podczas gdy Rosja miała wystrzeliwać około 150 rakiet balistycznych w podobnym okresie. Ukraina chciała otrzymać nawet 300 pocisków na sezon zimowy, ale Donald Trump miał nie zgodzić się na taką skalę dostaw.

Rzecznik Pentagonu przekazał „FT”, że „w polityce dotyczącej wsparcia Ukrainy nie zaszły żadne zmiany” i że Waszyngton nadal współpracuje z Kijowem i państwami europejskimi nad zwiększeniem produkcji pocisków Patriot.

Ukraińscy urzędnicy cytowani przez „Financial Times” obawiają się jednak, że opóźnienia w dostawach uzbrojenia mogą być elementem szerszej presji Waszyngtonu na Kijów w czasie negocjacji pokojowych. Jest to na razie ich ocena – administracja USA oficjalnie nie potwierdza, że uzależnia transfer Patriotów od ustępstw politycznych lub terytorialnych Ukrainy.