Do ataku doszło 18 listopada. Według lokalnych władz w rosyjskich uderzeniach na miasto zginęły cztery osoby, a dziewięć zostało rannych. Jeden z dronów eksplodował bezpośrednio przed katolicką katedrą.

„Spadł i eksplodował dokładnie naprzeciwko katedry” – relacjonował proboszcz, o. Mirosław Karaczyna OFM.

Eksplozja zniszczyła znaczną część okien świątyni oraz oszklenie trzykondygnacyjnego budynku kurii.

„To rzeczywiście wielki cud, bo wszystko mogło potoczyć się inaczej” – podkreślił duchowny, wskazując, że nikt z pracowników kościelnych nie ucierpiał.

Przy parafii działa także punkt pomocy osobom przesiedlonym wskutek wojny, z którego regularnie korzysta kilkudziesięciu potrzebujących. W chwili eksplozji nie przebywali oni w pobliżu świątyni.