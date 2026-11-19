Spotkanie odbywa się w czwartek, 19 listopada, na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Poprzedziły je dwustronne rozmowy przywódców. W środę Putin przez ponad dwie godziny rozmawiał z Xi Jinpingiem, natomiast w czwartek Trump spotkał się osobno z prezydentami Rosji i Chin. Szczególne kontrowersje wzbudziły serdeczne gesty amerykańskiego prezydenta wobec Putina, którego Trump publicznie nazwał swoim przyjacielem. Tymczasem rosyjska agresja na Ukrainę trwa, a Moskwa nie zrezygnowała ze swoich żądań dotyczących przyszłości napadniętego państwa.

Trump: „Naprawdę tworzymy historię”

Jako gospodarz spotkania pierwszy głos zabrał Xi Jinping. Chiński przywódca podkreślił, że największe światowe mocarstwa ponoszą szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo międzynarodowe.

„Historia uczy nas, że kiedy wielkie mocarstwa żyją w harmonii, na świecie panuje pokój. Kiedy ze sobą walczą, świat pogrąża się w chaosie” – powiedział Xi.

Donald Trump nie ukrywał zadowolenia z rozpoczęcia rozmów.

„Naprawdę tworzymy historię” – oświadczył prezydent USA, dodając, że trzej przywódcy mają wiele ważnych kwestii do omówienia.

Trump zaznaczył, że jednym z najważniejszych tematów będzie ograniczenie światowych arsenałów nuklearnych. Stany Zjednoczone i Rosja dysponują zdecydowanie największymi zasobami broni jądrowej, jednak Waszyngton chce włączyć do rozmów rozbrojeniowych również Pekin.

„Żaden pokój nie został nigdy zawarty przez odrzucenie szans na porozumienie” – podkreślił amerykański prezydent.

Władimir Putin wskazał natomiast na potrzebę współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwiązywania konfliktów regionalnych.

„Mamy wiele wspólnych interesów w rozwiązywaniu konfliktów regionalnych, w tym oczywiście konfliktu na Ukrainie” – stwierdził rosyjski przywódca.

Xi Jinping zaapelował z kolei o całkowitą eliminację broni nuklearnej.

„Wojny nuklearnej nie da się wygrać i nie wolno jej wywołać” – podkreślił przywódca Chin.

Nowa Jałta? Obawy Europy i stanowcza reakcja Tuska na słowa Trumpa

Spotkanie trzech mocarstw wywołuje skojarzenia z konferencją jałtańską z 1945 roku, podczas której przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego podejmowali decyzje wpływające na powojenny porządek Europy, w tym los Polski.

Dziś największe obawy dotyczą możliwości zawierania porozumień w sprawie Ukrainy bez udziału Kijowa oraz europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Na szczycie w Shenzhen nie ma prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ani przedstawicieli Unii Europejskiej uczestniczących w rozmowach trójstronnych.

Dodatkowe kontrowersje wywołała wcześniejsza rozmowa Trumpa z Putinem. Amerykański prezydent określił rosyjskiego przywódcę mianem przyjaciela, podkreślając dobre relacje między nimi.

Dla Kremla samo dopuszczenie Putina do wspólnego stołu z przywódcami Stanów Zjednoczonych i Chin stanowi istotne wydarzenie dyplomatyczne. Rosja próbuje w ten sposób potwierdzić swoją pozycję jako jedno z mocarstw współdecydujących o światowym bezpieczeństwie, pomimo prowadzonej wojny na Ukrainie i zachodnich sankcji.

Analitycy cytowani przez agencję Reuters oceniają jednak, że szanse na szybkie osiągnięcie przełomowego porozumienia są niewielkie. Interesy Waszyngtonu, Moskwy i Pekinu pozostają rozbieżne zarówno w kwestii Ukrainy, jak i kontroli zbrojeń jądrowych oraz konfliktów na Bliskim Wschodzie.

Na początku spotkania przywódcy nie przedstawili jeszcze żadnych wspólnych ustaleń dotyczących zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę.