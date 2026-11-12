Policja użyła siły w Barcelonie

Ogólnokrajowy, 24-godzinny strajk generalny zorganizowały największe hiszpańskie centrale związkowe CCOO i UGT wraz z organizacjami lokatorskimi. Protestujący sprzeciwiali się rosnącym kosztom życia, wysokim czynszom oraz pogarszającej się dostępności mieszkań.

W Barcelonie w demonstracji uczestniczyło według policji miejskiej około 55 tys. osób. Organizatorzy przedstawiali znacznie wyższe szacunki. Po zakończeniu marszu grupy zamaskowanych demonstrantów zaczęły niszczyć witryny sklepowe i podpalać kontenery. Do akcji wkroczyła policja.

Równie napięta sytuacja panowała w Madrycie, gdzie według przedstawicielstwa rządu centralnego protestowało 120 tys. osób. Organizatorzy oceniali frekwencję na kilkaset tysięcy. W stolicy policja użyła gazu pieprzowego wobec uczestników pikiet i przeprowadziła interwencje podczas wieczornej demonstracji.

Związki zawodowe ostro potępiły działania funkcjonariuszy.

„Policja zachowywała się jak pikieta pracodawców. To hańba” – oświadczył sekretarz generalny UGT Pepe Álvarez.

Związkowcy zarzucili służbom nieproporcjonalne użycie siły i zapowiedzieli podjęcie kroków prawnych.

Według bilansu opublikowanego przez agencję Europa Press w całej Hiszpanii odnotowano co najmniej 75 zatrzymań oraz 1044 incydenty związane ze strajkiem.

Organizatorzy ogłosili sukces mobilizacji. Odmienne stanowisko przedstawiła Hiszpańska Konfederacja Organizacji Przedsiębiorców, określając strajk jako „porażkę” i wskazując na niski udział pracowników w przestojach.

Protesty odbywają się na niespełna trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, w atmosferze narastającego niezadowolenia z sytuacji mieszkaniowej i poziomu wynagrodzeń.