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Łapówki za leczenie dzieci: 307 zarzutów dla lekarki z Rzeszowa

Pieniądze i drogie alkohole w zamian za przyjęcie dziecka do szpitala lub rozpoczęcie leczenia – takie zarzuty usłyszała 64-letnia lekarka z Rzeszowa. Kobieta, która kierowała oddziałem szpitalnym i pełniła funkcję biegłej sądowej, miała również dopuszczać się nieprawidłowości przy rozliczaniu świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Śledczy przedstawili jej aż 307 zarzutów.

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Lekarz
Lekarz · fot. via Pixabay.com

Pieniądze od rodziców i fikcyjne rozliczenia z NFZ

Według informacji przekazanych 12 listopada przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie lekarka miała przyjmować od opiekunów pacjentów kwoty od 50 do 300 zł oraz markowe alkohole w zamian za zapewnienie dzieciom miejsca na oddziale lub podjęcie leczenia.

Śledczy podejrzewają ją również o poświadczanie nieprawdy w dokumentacji medycznej oraz przedstawianie prywatnych wizyt jako świadczeń refundowanych przez NFZ.

„Ponadto, korzystając ze służbowego gabinetu, przyjmowała pacjentów zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i prywatnych wizyt” – poinformował rzecznik podkarpackiej policji nadkom. Piotr Wojtunik.

Jak wyjaśnił, podejrzana nie ponosiła kosztów wynajmu ani utrzymania gabinetu wykorzystywanego do odpłatnych konsultacji.

Lekarka została zatrzymana 9 listopada przez funkcjonariuszy wydziału do walki z korupcją. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację i inne materiały mogące mieć znaczenie dla śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Policja nie wyklucza przedstawienia kolejnych zarzutów. Podejrzanej grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sprawa dotyczy nie tylko podejrzeń korupcji w publicznej ochronie zdrowia, lecz także możliwego nienależnego pobierania pieniędzy z NFZ. O odpowiedzialności lekarki rozstrzygnie sąd.

Źródło: mp/PAP, RMF24, Fronda.pl

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