Pieniądze od rodziców i fikcyjne rozliczenia z NFZ

Według informacji przekazanych 12 listopada przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie lekarka miała przyjmować od opiekunów pacjentów kwoty od 50 do 300 zł oraz markowe alkohole w zamian za zapewnienie dzieciom miejsca na oddziale lub podjęcie leczenia.

Śledczy podejrzewają ją również o poświadczanie nieprawdy w dokumentacji medycznej oraz przedstawianie prywatnych wizyt jako świadczeń refundowanych przez NFZ.

„Ponadto, korzystając ze służbowego gabinetu, przyjmowała pacjentów zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i prywatnych wizyt” – poinformował rzecznik podkarpackiej policji nadkom. Piotr Wojtunik.

Jak wyjaśnił, podejrzana nie ponosiła kosztów wynajmu ani utrzymania gabinetu wykorzystywanego do odpłatnych konsultacji.

Lekarka została zatrzymana 9 listopada przez funkcjonariuszy wydziału do walki z korupcją. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację i inne materiały mogące mieć znaczenie dla śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Policja nie wyklucza przedstawienia kolejnych zarzutów. Podejrzanej grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sprawa dotyczy nie tylko podejrzeń korupcji w publicznej ochronie zdrowia, lecz także możliwego nienależnego pobierania pieniędzy z NFZ. O odpowiedzialności lekarki rozstrzygnie sąd.