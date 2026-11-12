Sondaż: KO wygrywa, ale traci. Tusk ma duży problem!

Według badania przeprowadzonego przez IBRIS dla „Rzeczpospolitej” w dniach 6-7 listopada, Koalicja Obywatelska może liczyć na 29 proc. głosów. Oznacza to spadek aż o 1,9 punktu w porównaniu do wrześniowego badania tej pracowni dla wspomnianego dziennika.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z 16,5 proc. poparcia i spadkiem o 0,8 punktu. Podium zamyka Konfederacja ze spadkiem 2,1 punktu i poparciem 13,2 proc. respondentów.

W Sejmie znalazłaby się także Konfederacja Korony Polskiej (10,5 proc. i wzrost o pół punktu), Nowa Lewica (bez zmian - 7,6) oraz Rozwój Plus (6 proc. i wzrost o 0,4). Ugrupowanie Tuska nie może z kolei liczyć na koalicjantów, którzy nie przekroczyli progu – 4,2 proc. głosów uzyskało PSL, a zaledwie 0,4 – Polska 2050. Do Sejmu nie wchodzi także Razem – 4,1 i wzrost o 1 punkt.

Jeśli chodzi o osoby, które nie wiedzą, na kogo oddałyby głos, ich odsetek wzrósł z 4,8 proc. we wrześniu do 8,5. Frekwencja wynosi 59 proc.