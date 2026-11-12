Drony wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy w trakcie ataków Ukrainy, które wymierzone były w rosyjską infrastrukturę portową w obwodzie leningradzkim. Dwie maszyny był nad Łotwą przez krótki czas, jednak jeden leciał z południa na północ kraju. W odpowiedzi na incydent poderwano myśliwce NATO. Ostatni ze wspomnianych dronów przeleciał przez wszystkie kraje bałtyckie, jednak nie zestrzelono go w obawie o bezpieczeństwo ludności cywilnej – czytamy.

Dane radarowe nie pozwoliły na potwierdzenie jego pochodzenia czy typu. Niektóre z dronów miały też naruszyć według władz Estonii przestrzeń powietrzną tego kraju i nie zestrzelono ich, ponieważ znajdowały się bardzo blisko granicy z Rosją i zestrzelenie ich wymagałoby wystrzelenia pocisków w stronę terytorium Rosji.