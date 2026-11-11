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Kościół

„Chcemy tradycyjnej Mszy”. Młodzież apeluje do papieża podczas jego wizyty w Argentynie

Młodzi katolicy trzymali transparent promujący tradycyjną Mszę św. podczas wizyty apostolskiej papieża Leona XIV w Argentynie.

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Młodzi Argentyńczycy chcą tradycyjnej mszy
Młodzi Argentyńczycy chcą tradycyjnej mszy · fot. via X (Father João Silveira)

W poniedziałek, podczas apostolskiej wizyty papieża Leona XIV w Argentynie, grupa młodych katolików trzymała duży biały transparent z napisem „My młodzi chcemy Mszy łacińskiej”, gdy papamobil przejeżdżał ulicami Buenos Aires.

Transparent, który stał się hitem w mediach społecznościowych, był wyraźnie widoczny 9 listopada, drugiego dnia papieskiej wizyty apostolskiej. Na innym filmie opublikowanym na platformie X widać grupę młodych katolików trzymających kolejny transparent z napisem „Wolność dla tradycyjnej Mszy”.

Uczestnicy śpiewali i modlili się o zniesienie ograniczeń dotyczących mszy trydenckiej, kiedy papież Leon przewodniczył nieszporom w katedrze Świętej Trójcy.

Chociaż papież Leon niewiele wypowiadał się na temat mszy trydenckiej, ograniczenia wprowadzone przez jego poprzednika, papieża Franciszka, w motu proprio „Traditionis Custodes” z 2021 roku pozostały w mocy przez prawie półtora roku obecnego pontyfikatu.

Jak podaje portal Inter Fidei, który monitoruje rozwój tradycyjnej Mszy na świecie, obecnie w Argentynie jest 19 miejsc, gdzie jest ona odprawiana. W Buenos Aires jest ich 11, Córdoba ma 5 z nich. W Salcie znajdują ostatnie trzy.

Kilku hierarchów kościelnych, w tym biskup Athanasius Schneider, kardynał Robert Sarah, kardynał Gerhard Müller oraz arcybiskup Héctor Aguer, który zmarł 10 listopada, wielokrotnie wzywali papieża Leona do zniesienia ograniczeń dotyczących mszy łacińskiej.

Jakub Miśkiewicz

Źródło: mp/v

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