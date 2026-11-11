W poniedziałek, podczas apostolskiej wizyty papieża Leona XIV w Argentynie, grupa młodych katolików trzymała duży biały transparent z napisem „My młodzi chcemy Mszy łacińskiej”, gdy papamobil przejeżdżał ulicami Buenos Aires.

Transparent, który stał się hitem w mediach społecznościowych, był wyraźnie widoczny 9 listopada, drugiego dnia papieskiej wizyty apostolskiej. Na innym filmie opublikowanym na platformie X widać grupę młodych katolików trzymających kolejny transparent z napisem „Wolność dla tradycyjnej Mszy”.

Uczestnicy śpiewali i modlili się o zniesienie ograniczeń dotyczących mszy trydenckiej, kiedy papież Leon przewodniczył nieszporom w katedrze Świętej Trójcy.

Chociaż papież Leon niewiele wypowiadał się na temat mszy trydenckiej, ograniczenia wprowadzone przez jego poprzednika, papieża Franciszka, w motu proprio „Traditionis Custodes” z 2021 roku pozostały w mocy przez prawie półtora roku obecnego pontyfikatu.

Jak podaje portal Inter Fidei, który monitoruje rozwój tradycyjnej Mszy na świecie, obecnie w Argentynie jest 19 miejsc, gdzie jest ona odprawiana. W Buenos Aires jest ich 11, Córdoba ma 5 z nich. W Salcie znajdują ostatnie trzy.

Kilku hierarchów kościelnych, w tym biskup Athanasius Schneider, kardynał Robert Sarah, kardynał Gerhard Müller oraz arcybiskup Héctor Aguer, który zmarł 10 listopada, wielokrotnie wzywali papieża Leona do zniesienia ograniczeń dotyczących mszy łacińskiej.

Jakub Miśkiewicz