Jak wynika z nagrań, podczas gdy prezydent maszerował wśród dziesiątek tysięcy biało-czerwonych flag, premier uczestniczył w uroczystościach związanych z nowym promem „Bursztyn Unity”.

Udział Karola Nawrockiego w tegorocznym Marszu Niepodległości wywołał żywiołowe reakcje zgromadzonych. Kiedy prezydent dołączył do pochodu, uczestnicy skandowali:

„Czołem, panie prezydencie!”.

Następnie wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Nawrocki szedł z biało-czerwoną flagą, pozdrawiał uczestników, podawał im ręce i pozował do pamiątkowych fotografii. Towarzyszyli mu syn Antoni oraz przedstawiciele Kancelarii Prezydenta.

Według szacunków przytaczanych przez część mediów w marszu mogło uczestniczyć nawet 700 tys. osób. Są to jednak dane organizatorów, niepotwierdzone przez niezależne pomiary. Onet oszacował frekwencję na 120–160 tys. uczestników, natomiast według nieoficjalnych informacji służby mówiły o 200–250 tys. osób.

W tym samym czasie Donald Tusk przebywał w Szczecinie, gdzie uczestniczył w uroczystościach związanych z promem „Bursztyn Unity”. Premier również zdecydował się pokazać w mediach społecznościowych swoje spotkania z mieszkańcami.

„Listopadowy chłód nie miał z Wami szans” – napisał na X, publikując nagranie, na którym widać, jak ściska dłonie zgromadzonych.

Warto przy tym zaznaczyć, że Donald Tusk po raz kolejny nie uczestniczył w obchodach tego najważniejszego narodowego święta Polaków. Czy zatem jego deklaracje o propolskości i patriotyzmie są w ogóle warte chociażby rozważenia?

Marsz Niepodległości odbył się w tym roku pod hasłem „Polak w Polsce gospodarzem”. Karol Nawrocki przeszedł wraz z uczestnikami przez Most Poniatowskiego, po czym odłączył się od pochodu po praskiej stronie Wisły.