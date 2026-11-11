Prezydent przypomniał, że „najważniejszym bohaterem polskiej niepodległości był naród”.
– „Naród rozumiał, że prawdziwa niepodległość wymaga od niego tego, żeby nie uczestniczyć w projektach Mitteleuropy z Zachodu i z Berlina, bo chciał niepodległości prawdziwej, suwerenności prawdziwej i odpowiedzialności narodu za Rzeczpospolitą. Tej mądrości narodu dzisiaj, moi kochani, wciąż potrzebujemy, dlatego cieszę się, że jesteście, drogie Polki, drodzy Polacy”
– podkreślił.
„Proszę z głębi serca”
Dlatego Karol Nawrocki usilnie prosił, by świętować wspólnie i ponad podziałami.
– „Dziękuję Państwu za to święto i proszę Was, błagam Was dzisiaj, proszę z głębi serca, świętujmy naszą wspaniałą niepodległość wokół biało-czerwonej flagi z głębokim przekonaniem, że wszyscy, wszyscy jesteśmy córkami i synami tej samej Rzeczpospolitej”
– zaapelował.
– „Darzmy się dziś na ulicach Warszawy i w całej Polsce życzliwością, wzajemnym szacunkiem. I wiarą w przyszłość naszej ukochanej ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej. Niech żyje Polska!”
– dodał.
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