Prezydent przypomniał, że „najważniejszym bohaterem polskiej niepodległości był naród”.

– „Naród rozumiał, że prawdziwa niepodległość wymaga od niego tego, żeby nie uczestniczyć w projektach Mitteleuropy z Zachodu i z Berlina, bo chciał niepodległości prawdziwej, suwerenności prawdziwej i odpowiedzialności narodu za Rzeczpospolitą. Tej mądrości narodu dzisiaj, moi kochani, wciąż potrzebujemy, dlatego cieszę się, że jesteście, drogie Polki, drodzy Polacy”

– podkreślił.

„Proszę z głębi serca”

Dlatego Karol Nawrocki usilnie prosił, by świętować wspólnie i ponad podziałami.

– „Dziękuję Państwu za to święto i proszę Was, błagam Was dzisiaj, proszę z głębi serca, świętujmy naszą wspaniałą niepodległość wokół biało-czerwonej flagi z głębokim przekonaniem, że wszyscy, wszyscy jesteśmy córkami i synami tej samej Rzeczpospolitej”

– zaapelował.

– „Darzmy się dziś na ulicach Warszawy i w całej Polsce życzliwością, wzajemnym szacunkiem. I wiarą w przyszłość naszej ukochanej ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej. Niech żyje Polska!”

– dodał.