Delegacja Prawa i Sprawiedliwości, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele, udała się dzisiaj przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, aby uhonorować jednego z ojców polskiej niepodległości.

Po uroczystości złożenia kwiatów odbyła się krótka konferencja prasowa, w trakcie której prezes PiS podkreślił, że polska suwerenność jest dzisiaj zagrożona oraz zaapelował o demonstrowanie przywiązania i miłości do Ojczyzny.

„Obecna władza, demoluje państwo, tą najwyższą wartość dla naszego narodu. Narodu, który tyle lat własnego państwa nie miał i po dziś, trwają skutki tej fatalnej sytuacji. Ta sama władza podporządkowuje politykę w różnych sferach, ale przede wszystkim w sferze gospodarczej, interesom obcym - tych, którzy nie chcą, by Polska była silnym państwem, by była państwem tworzącym konkurencję, żeby umacniała się w tym regionie Europy i stawała się, rzeczywistym, liderem tego regionu” – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Zwrócił uwagę, że formalnie Polska w dalszym ciągu pozostaje niepodległym krajem, jednak suwerenność i niezależność kraju powoli zaczyna stawać się fikcją.

„Jesteśmy, jeśli wziąć pod uwagę prawo międzynarodowe, suwerennym państwem, ale jednocześnie jesteśmy nim coraz mniej. I dlatego musimy być aktywni, by wykorzystywać każdą sytuację, również te sytuacje, które prowokuje władza, ale także te, jak ta dzisiejsza - to znaczy sytuacje, w której jest okazja, by zademonstrować nasze poglądy, nasze przywiązanie do ojczyzny, miłość do ojczyzny i przywiązanie do jej niepodległego bytu” – podkreślił Kaczyński.

Zaapelował również o aktywną postawę wszystkich patriotów w dniu Święta Niepodległości.

„Przede wszystkim potrzebna jest mobilizacja na ten dzisiejszy dzień na Marsz Niepodległości, ale także taka mobilizacja, która będzie trwała przez rok, do kolejnych wyborów, po to by te wybory w ogóle się odbyły, by były uczciwie przeprowadzone i oczywiście by te wybory się odbyły, to jest nasz cel” – powiedział Kaczyński.

„Idziemy w tej chwili na walkę. Mam, nadzieję, że ona nie będzie przybierała tych najskrajniejszych form. Walka o Polskę w całym tego słowa znaczeniu. Walkę o Polskę, o jej przyszłość, o jej status, o status jej obywateli - o to, żeby Polacy byli rzeczywiście narodem, równym wśród równych, ale nie tylko w deklaracjach, ale faktycznym stanie” – skonkludował.