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Wiara

Gwiazdor „Pasji” apeluje do duchownych: Jesteśmy w stanie wojny!

„Jesteśmy w czasie wojny, a dobrzy ludzie muszą powstać i zacząć walczyć” – powiedział Jim Caviezel. Aktor jest znany z roli Chrystusa w słynnym filmie Mela Gibsona Pasja. W nagraniu wideo, dostępnym m.in. na platformie X, skrytykował „wielu proboszczów i księży, biskupów i papieży” za prezentowanie rozwodnionej wersji Ewangelii. Zdaniem portalu „Life Site News” jego krytyka uderza także w papieża Leona XIV. Aktor uważa, że duchowni „boją się Ewangelii”.

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Fot. screenshot: YouTube (Hang Out with Sean Hannity i Fox News)
Fot. screenshot: YouTube (Hang Out with Sean Hannity i Fox News)

Caviezel przypomniał słowa Chrystusa o byciu letnim i stwierdził, że tacy duchowni „są letni”. „Lubią grać w Pata Ciasteczko” (pat-a-cake – gra, w której dzieci nawzajem klaszczą w dłonie w rytm rymowanki) w kościele, [tak jakby] wszystko było świetnie” – zauważył, podkreślając konieczność działania i walki.

Caviezel mówił o duchownych promując jednocześnie swój najnowszy film pt. Ghost Soldier, który ma premierę w USA 11 listopada.

Nie wszyscy komentatorzy zgadzają się, że aktor nawiązywał do Leona XIV. Internauta podpisujący się jako RAS zauważył na platformie X pod nagraniem: „Wspomina papieży jako jednych z ludzi u władzy, nie konkretnie papieża Leona. Tak, papieże muszą stawać w obronie wiary, ale także biskupi, księża, liderzy państw i wszyscy z nas”.

Z kolei komentatorka podpisująca się jako Katherine wyraziła podziękowanie dla aktora: „Zgadzam się z Panem. Niestety wielu liderów naszego Kościoła jest słabych. Zapomnieli, że przyjmując kapłaństwo powinni prowadzić nas jak pasterze. Czułam to wówczas, gdy oni zaakceptowali zamykanie kościoła z powodu Covida”.

Źródło: LifeSiteNews.com; x.com

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