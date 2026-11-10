Caviezel przypomniał słowa Chrystusa o byciu letnim i stwierdził, że tacy duchowni „są letni”. „Lubią grać w Pata Ciasteczko” (pat-a-cake – gra, w której dzieci nawzajem klaszczą w dłonie w rytm rymowanki) w kościele, [tak jakby] wszystko było świetnie” – zauważył, podkreślając konieczność działania i walki.

Caviezel mówił o duchownych promując jednocześnie swój najnowszy film pt. Ghost Soldier, który ma premierę w USA 11 listopada.

Nie wszyscy komentatorzy zgadzają się, że aktor nawiązywał do Leona XIV. Internauta podpisujący się jako RAS zauważył na platformie X pod nagraniem: „Wspomina papieży jako jednych z ludzi u władzy, nie konkretnie papieża Leona. Tak, papieże muszą stawać w obronie wiary, ale także biskupi, księża, liderzy państw i wszyscy z nas”.

Z kolei komentatorka podpisująca się jako Katherine wyraziła podziękowanie dla aktora: „Zgadzam się z Panem. Niestety wielu liderów naszego Kościoła jest słabych. Zapomnieli, że przyjmując kapłaństwo powinni prowadzić nas jak pasterze. Czułam to wówczas, gdy oni zaakceptowali zamykanie kościoła z powodu Covida”.