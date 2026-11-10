Dzień: środa, 11 listopada 2026 Imieniny: Marcina, Bartłomieja, Anastazego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XXXII tygodnia okresu zwykłego

Kościół

Marsz Niepodległości. Na czele pójdą relikwie św. Andrzeja Boboli!

Kapelan prezydenta ks. prof. Jarosław Wąsowicz SDB przekazał, że na czele jutrzejszego Marszu Niepodległości niesione będą relikwie św. Andrzeja Boboli. Już 15 października dzieło Marszu Niepodległości zostało zawierzone Bogu w czasie Mszy świętej sprawowanej w kaplicy Pałacu Prezydenckiego.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Wojownicy Maryi)
Fot. screenshot: YouTube (Wojownicy Maryi)

Pierwszy raz relikwiarz w formie tryptyku ze szczątkami św. Andrzeja Boboli i jego obrazem był niesiony w czasie Marszu Niepodległości rok temu. To relikwie, które na co dzień znajdują się w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. W tym roku ponownie kapelan prezydenta ks. prof. Jarosław Wąsowicz przekazał relikwiarz organizatorom marszu.

– „Wierzymy w świętych obcowanie. W tym dniu modlimy się szczególnie za nasza Ojczyznę przez wstawiennictwo świętych i naszych błogosławionych patronów”

– powiedział duchowny w rozmowie z KAI. 

Wskazał, że chodzi o to, „by ten patron Polski był z nami, by szedł razem z nami”. Zwrócił przy tym uwagę na religijny wymiar Marszu Niepodległości.

– „Pokazuje to, że jesteśmy chrześcijańskim narodem i to, co robimy dla dobra Ojczyzny, robimy z Panem Bogiem”

– zauważył.

Modlitwa za Ojczyznę 

Ks. Wąsowicz, wspólnie z ks. Tomaszem Pełszykiem SDB oraz przedstawicielami różnych wspólnot od pięciu lat prowadzą różaniec na początku Marszu Niepodległości, po którym uczestnikom udzielane jest błogosławieństwo. Również w czasie samego marszu, w ramach specjalnego bloku różańcowego, uczestnicy modlą się za Ojczyznę. 

– „Od ubiegłego roku z Zarządem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości spotykamy się też na Mszy św. w kaplicy Pałacu Prezydenckiego, by zawierzyć Bogu to dzieło. Prosimy, by błogosławił tym, którzy organizują to wydarzenia, oraz by Marsz przebiegał w pokoju. W tym roku ta Msza św. sprawowana była 15 października”

– dodał kapelan prezydenta.

Źródło: KAI, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej