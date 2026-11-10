Pierwszy raz relikwiarz w formie tryptyku ze szczątkami św. Andrzeja Boboli i jego obrazem był niesiony w czasie Marszu Niepodległości rok temu. To relikwie, które na co dzień znajdują się w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. W tym roku ponownie kapelan prezydenta ks. prof. Jarosław Wąsowicz przekazał relikwiarz organizatorom marszu.

– „Wierzymy w świętych obcowanie. W tym dniu modlimy się szczególnie za nasza Ojczyznę przez wstawiennictwo świętych i naszych błogosławionych patronów”

– powiedział duchowny w rozmowie z KAI.

Wskazał, że chodzi o to, „by ten patron Polski był z nami, by szedł razem z nami”. Zwrócił przy tym uwagę na religijny wymiar Marszu Niepodległości.

– „Pokazuje to, że jesteśmy chrześcijańskim narodem i to, co robimy dla dobra Ojczyzny, robimy z Panem Bogiem”

– zauważył.

Modlitwa za Ojczyznę

Ks. Wąsowicz, wspólnie z ks. Tomaszem Pełszykiem SDB oraz przedstawicielami różnych wspólnot od pięciu lat prowadzą różaniec na początku Marszu Niepodległości, po którym uczestnikom udzielane jest błogosławieństwo. Również w czasie samego marszu, w ramach specjalnego bloku różańcowego, uczestnicy modlą się za Ojczyznę.

– „Od ubiegłego roku z Zarządem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości spotykamy się też na Mszy św. w kaplicy Pałacu Prezydenckiego, by zawierzyć Bogu to dzieło. Prosimy, by błogosławił tym, którzy organizują to wydarzenia, oraz by Marsz przebiegał w pokoju. W tym roku ta Msza św. sprawowana była 15 października”

– dodał kapelan prezydenta.