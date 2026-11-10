Komentując informacje o znalezieniu trzech ciał w mieszkaniu zamachowca z Krakowa, pracująca w II Katedrze Sinologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr Katarzyna Pejda napisała na Facebooku: „trzy głosy na konfę mniej”. W reakcji na oburzenie internautów, pracownica uczelni napisała jeszcze: „tak, na poważnie. Tragedia rozegrała się w Krakowie, a nie w gnieździe, które wychowało tego szczura”.

Reakcja uczelni

Decyzję w sprawie publikującej obrzydliwe wpisy pracownicy podjął już rektor KUL.

– „Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zdecydował dziś o wypowiedzeniu, w trybie natychmiastowym, umowy o pracę nauczycielce akademickiej, która w miniony weekend, w sposób niedopuszczalny, komentowała śmierć rodziny zamordowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

– czytamy w komunikacie przekazanym za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– „Nieakceptowalnym na naszym Uniwersytecie jest brak szacunku dla przyrodzonej godności człowieka. Zachowanie, zwolnionej już, pracownicy naukowej stało w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz wartościami stanowiącymi fundament działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od nauczyciela akademickiego wymagamy dbałości o standardy etyczne i moralne, które w tym przypadku zostały w jaskrawy sposób złamane”

– dodano.