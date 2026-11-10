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Skandal

Ohydny wpis pracownicy KUL po zamachu. Jest reakcja uczelni

Krótko po tym, jak pojawił się informacje o znalezieniu trzech ciał w domu rodzinnym zamachowca z Krakowa, swój komentarz opublikowała dr Katarzyna Pejda, pracująca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w II Katedrze Sinologii. Skandaliczne słowa doprowadziły do błyskawicznej reakcji władz uczelni.

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Znicze
Znicze · fot. Pixabay

„Trzy głosy na konfę mniej” – napisała na Facebooku Pejda pod informację o znalezieniu trzech ciał w domu sprawcy strzelaniny. Na tym jednak nie koniec – komentarze internautów nie doprowadziły do refleksji, pojawiła się za to odpowiedź Pejdy:

„tak, na poważnie. Tragedia rozegrała się Krakowie, a nie w gnieździe, które wychowało tego szczura”.

O sprawie dotyczącej pracownicy KUL rzecznik uczelni Wojciech Andrusiewicz rozmawiał z Polską Agencją Prasową. Poinformował, że od razu po otrzymaniu informacji o wpisach dziekan przprowadził pilną rozmowę z kobietą i prosił o usunięcie skandalicznych wpisów. Skierował też na ręce rektora wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Przyznał, że takie wpisy nie licują nie tylko z wykonywanym zawodem, ale po prostu nie przystoją człowiekowi:

„Z całą stanowczością potępiamy tego typu słowa, niezależnie z czyich ust one padają”

Źródło: PAP,wpolityce.pl

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