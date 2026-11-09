W Krakowie mieszkańcy oddają hołd sześciu osobom zamordowanym 7 listopada na Rynku Głównym. W intencji ofiar i ich rodzin odprawiane są nabożeństwa, a w miejscu tragedii składane są kwiaty i zapalane znicze.

Podczas Mszy świętej kard. Grzegorz Ryś wypowiedział słowa, które stały się jednym z najbardziej poruszających świadectw chrześcijańskiej nadziei po tragedii.

„My tylko wyrażamy głęboką wiarę i głęboką nadzieję, że wczoraj kto inny strzelał do naszych braci i sióstr, a kto inny układał ich do snu. Jezus jest szybszy niż kule. Jezus ich wszystkich ukołysał do snu” – powiedział metropolita krakowski.

„W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym” – zaapelował prezydent miasta Łukasz Gibała.

Tymczasem w Warszawie przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa miasteczko protestacyjne. Jego uczestnicy sprzeciwiają się odsunięciu Bogdana Święczkowskiego od kierowania TK i deklarują obronę konstytucyjnego porządku państwa. Wśród protestujących są przedstawiciele środowisk patriotycznych, klubów „Gazety Polskiej” oraz Ruchu Obrony Granic.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że protest nie zostanie zakończony.

„Miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym musi trwać” – oświadczył, wskazując, że jego celem pozostaje obrona Polski przed tym, co organizatorzy określają mianem zamachu stanu.

Po ogłoszeniu żałoby narodowej Jarosław Kaczyński zaapelował o odwołanie manifestacji organizowanych w innych miastach. Protest przed TK został jednak utrzymany, choć w czasie żałoby jego przebieg był spokojniejszy.

W poniedziałek po południu przed Trybunałem ponownie zaczęło przybywać demonstrantów. Na miejscu pojawił się również Bogdan Święczkowski.

Krakowski Marsz Ciszy ma charakter żałobny i ponadpartyjny, natomiast warszawska demonstracja jest protestem politycznym. Łączy je obecność obywateli, którzy w dniach poprzedzających 11 listopada publicznie wyrażają swoje przywiązanie do wspólnoty narodowej.

W Krakowie do środy, 11 listopada, obowiązuje żałoba miejska. W Warszawie namioty protestujących pozostają przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego.