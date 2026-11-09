Czterech bohaterów, jedna dramatyczna akcja ratunkowa

„Za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego” – tak Kancelaria Prezydenta RP uzasadniła przyznanie państwowych odznaczeń Robertowi Federowiczowi, Łukaszowi Mikołajczykowi, Grzegorzowi Płońskiemu i Rafałowi Zarembie.

Uroczystość odbyła się w Hali Kultury w Łomży. Medale wręczył zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Adam Andruszkiewicz.

Odznaczeni mężczyźni 9 sierpnia tego roku uczestniczyli w niezwykłej akcji ratunkowej przy ulicy Sybiraków w Łomży. Czteroletnia dziewczynka znalazła się po zewnętrznej stronie balustrady balkonu na piątym piętrze budynku mieszkalnego. W każdej chwili mogła spaść.

Świadkowie zdarzenia natychmiast ruszyli na pomoc. Mężczyźni rozciągnęli duży koc, aby zamortyzować ewentualny upadek dziecka. Kiedy dziewczynka straciła siły i spadła z balkonu, ich błyskawiczna reakcja pozwoliła uratować jej życie.

Dziewczynka trafiła do szpitala, ale była przytomna i nie znajdowała się w stanie zagrożenia życia.

Kilka dni po dramatycznym zdarzeniu z uczestnikami akcji spotkał się prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Wówczas mężczyźni opowiedzieli o okolicznościach ratowania dziecka.

„Usłyszałem dobiegające z podwórka krzyki. Wyszedłem na balkon, zobaczyłem chodzącą po barierce dziewczynkę. Bez namysłu wziąłem, to co było pod ręką i pobiegłem na zewnątrz” – relacjonował Rafał Zaremba.

Łukasz Mikołajczyk przyznał, że o jego reakcji zdecydowały emocje i poczucie zagrożenia.

„To była adrenalina, wyszedłem na rower, usłyszałem wołanie o pomoc” – wspominał.

Grzegorz Płoński opowiadał natomiast: „Wyszedłem z garażu, słyszałem krzyki, po barierce chodziło dziecko”.

Z kolei Robert Federowicz, który przebywał wówczas u znajomych, usłyszał alarmujące wołania i włączył się do akcji ratunkowej.

Postawę mężczyzn docenili także strażacy. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży bryg. Arkadiusz Obrycki podkreślił podczas spotkania z uczestnikami akcji:

„Panowie, oprócz bohaterstwa wykazali się prawdziwym profesjonalizmem”.

Medal za Ofiarność i Odwagę jest państwowym odznaczeniem ustanowionym w 1960 roku. Przyznaje się go osobom, które z narażeniem własnego życia lub zdrowia ratują życie innych ludzi albo zagrożone mienie.