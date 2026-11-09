Stany Zjednoczone solidaryzują się z Polakami

„Stany Zjednoczone łączą się z Polską w żałobie po tragicznym ataku w Krakowie 7 listopada” – przekazała ambasada USA w komunikacie opublikowanym na X.

Amerykańscy dyplomaci podkreślili, że pamiętają zarówno o osobach, które straciły życie, jak i o tych, którzy jako pierwsi ruszyli na ratunek poszkodowanym.

„Oddajemy hołd ofiarom oraz wyrażamy uznanie dla funkcjonariuszy i personelu medycznego, którzy nieśli pomoc” – napisano w oświadczeniu.

Placówka poinformowała również o symbolicznym geście wykonanym przed budynkiem ambasady w Warszawie.

„Na znak solidarności z Polską flaga Stanów Zjednoczonych przed Ambasadą została opuszczona do połowy masztu. Łączymy się w bólu ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią” – czytamy w komunikacie.

Wcześniej solidarność z Polską wyraził również amerykański Departament Stanu. W oświadczeniu przekazanym Polskiej Agencji Prasowej złożono kondolencje rodzinom ofiar oraz wszystkim osobom dotkniętym zamachem.

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, po godzinie 15.00 w centrum Krakowa. Uzbrojony 24-letni napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym interweniujący policjanci.

W związku z zamachem prezydent Karol Nawrocki zarządził żałobę narodową na 8 i 9 listopada. Władze Krakowa zdecydowały o wprowadzeniu żałoby miejskiej do 11 listopada włącznie.