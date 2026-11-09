Wczoraj po południu sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin przekazał metropolicie krakowskiemu kard. Grzegorzowi Rysiowi kondolencje Ojca Świętego po dramatycznych wydarzeniach, do jakich doszło w sobotę w Krakowie.

– „Jego Świątobliwość Leon XIV, głęboko zasmucony wiadomością o ofiarach śmiertelnych i rannych w wyniku strzelaniny w Krakowie, wyraża swoją duchową bliskość w Chrystusie Zmartwychwstałym ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Przyzywając orędownictwa Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Ojciec Święty wyprasza dar chrześcijańskiej nadziei dla pogrążonych w smutku rodzin oraz łączy się ze wszystkimi przeżywającymi dni żałoby”

– przekazała Stolica Apostolska.

– „Zapewniając o modlitwie, Najwyższy Pasterz udziela Błogosławieństwa Apostolskiego oraz wzywa do niesłabnącego wytrwania w dążeniu do pokoju i zgody”

– dodano.

Do wiadomości od Leona XIV metropolita krakowski odniósł się wczoraj przed godz. 16 na antenie Polsat News.

– „Dostajemy bardzo wiele słów od ludzi, którzy chcą wyrazić swoją solidarność i bliskość. Trzy godziny temu otrzymałem telegram od Ojca Świętego, więc naprawdę ludzie na całym świecie łączą się z nami, to jest istotne. Oczywiście idziemy na eucharystię, żeby się modlić, tam pewnie padną słowa, które są mądrzejsze niż nasze, bo tam będziemy mogli posłuchać słowa bożego”

– powiedział.

Msza święta w Kolegiacie św. Anny

O godz. 16:00 kard. Grzegorz Ryś przewodniczył wczoraj Mszy świętej w intencji zmarłych i osób poszkodowanych w sobotnim zamachu oraz ich bliskich. W Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie purpurat wygłosił też homilię, w której zwrócił uwagę, że związany ze śmiercią smutek chrześcijan różni się od smutku osób, które nie uczestniczą w chrześcijańskiej wierze.

– „Ktoś może powiedzieć, że próbujemy bagatelizować dramat albo śmierć. Nie. My tylko wyrażamy głęboką wiarę i głęboką nadzieję, że wczoraj kto inny strzelał do naszych braci i sióstr, a kto inny układał ich do snu. Jezus jest szybszy niż kule. Jezus ich wszystkich ukołysał do snu”

– powiedział.

Podkreślił, że wszyscy „na zawsze będziemy z Panem”.

– „Ostatnie słowo należy do Boga, ostatnie słowo należy do życia, ostatnie słowo należy do miłości, nie należy do nienawiści, do śmierci, do dramatów”

– dodał.

Odnosząc się do perykopy ewangelicznej o roztropnych pannach, kard. Ryś przekazał wierzącym praktyczną radę.

– „Boicie się, nie wiecie co robić, popatrzcie w swój kalendarz, co macie jutro do zrobienia i zróbcie to najlepiej, jak potraficie i zróbcie to po Bożemu”

– zachęcił.