Założyciel Polski 2050 gościł dziś rano w programie „Graffiti” na antenie Polsat News, gdzie mówił o sobotnim zamachu w Krakowie i narastających problemach wewnętrznych w Polsce. Wreszcie polityk zaczął apelować o spotkanie prezydenta i premiera.

– „Prezydenta i premiera dzieli kilometr, nie wiem, tam półtora kilometra jest między jednym a drugim pałacem. Jeden stawia warunki, drugi mówi, że warunków nie spełni”

– mówił.

Podkreślił, że liczy, iż prezydent i premier przeprowadzą osobistą rozmowę.

– „Ja nie oczekują, że oni się spotkają. Ja błagam o to spotkanie. Błagam o to, żeby tych dwóch najważniejszych w Polsce polityków pokazało nam, że jest jakiś ratunek dla Polski, że prezydent i premier - mogą usiąść ze sobą przy stole i porozmawiać”

– powiedział.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Relacje głowy państwa z szefem rządu uległy poważnemu zaostrzeniu po wydarzeniach z 30 października, kiedy to rządzący podjęli próbę siłowego przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym. Na początku listopada wydarzenia te stały się jednym z tematów posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w czasie którego padła propozycja spotkania prezydenta i premiera w cztery oczy. Dotychczas jednak do takiego spotkania nie doszło.

– „Rozmawiałem dziś w KPRP z ministrem Grabcem w sprawie spotkania Pana Prezydenta z Premierem. Powtórzyłem stanowisko Prezydenta RP, przedstawione podczas RBN: wychodzą z terenu TK kordony Policji, wchodzą do TK legalni sędziowie. Niech to będzie wyraz dobrej woli strony rządowej”

– informował w piątek szef Kancelarii Prezydenta.