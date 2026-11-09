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Polska

Jeden z policjantów wciąż w stanie ciężkim. Wojewoda przekazał nowe informacje

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar poinformował, że stan jednego z policjantów rannych w sobotnim zamachu wciąż pozostaje oceniany przez lekarzy jako ciężki.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka)

Dziś rano Małopolska Policja poinformowała o śmierci Michała O., czyli 24-latka, który wjechał w sobotę na krakowski rynek i zaczął strzelać do ludzi, zabijając sześć osób, a 15 raniąc. Nowe informacje na temat rannych przekazał w czasie konferencji prasowej wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.

– „Stan 14 z nich określany jest jako stan stabilny. W jednym przypadku w dalszym ciągu mówimy o stanie ciężkim”

– powiedział.

W ciężkim stanie pozostaje policjant, który powstrzymał zamachowca. Wczoraj został on wybudzony ze śpiączki i – jak przekazał Klęczar – od wczorajszego komunikatu jego stan się nie zmienił.  

– „To, iż od dnia wczorajszego, od ostatniego komunikatu stan tego pacjenta nie uległ znaczącej zmianie, jest informacją dobrą, informacją pozytywną, która pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość”

– podkreślił wojewoda.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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