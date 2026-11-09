O śmierci terrorysty poinformowała dziś rano Małopolska Policja. Prof. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej przekazał, że śmierć sprawcy w żaden sposób nie wstrzymuje śledztwa, a jedynie wyklucza przeprowadzenie czynności z udziałem podejrzanego. Nie będzie można postawić mu zarzutów, jednak:

„W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie”.

Prokurator dodał, że śledztwo toczy się niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów. Przesłuchani mają zostać wszyscy wytypowani świadkowie. Trwać będzie też gromadzenie i szczegółowa analiza materiału dowodowego. Szczególnie istotne jest ustalenie motywów napastnika, a także jego ewentualnych kontaktów i powiązań.