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Śmierć zamachowca – co ze śledztwem? Jest komentarz prokuratury

Jak już informowaliśmy dziś rano, w szpitalu zmarł Michał O. – zamachowiec, który strzelał do przypadkowych przechodniów na krakowskim rynku. Prokuratura zabrała głos w kwestii dalszych losów śledztwa.

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Policja na rynku w Krakowie
Policja na rynku w Krakowie · fot. YouTube (polsatnews.pl)

O śmierci terrorysty poinformowała dziś rano Małopolska Policja. Prof. Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej przekazał, że śmierć sprawcy w żaden sposób nie wstrzymuje śledztwa, a jedynie wyklucza przeprowadzenie czynności z udziałem podejrzanego. Nie będzie można postawić mu zarzutów, jednak:

„W pozostałym zakresie postępowanie będzie się toczyć, bo jesteśmy na wczesnym etapie”.

Prokurator dodał, że śledztwo toczy się niecałe 24 godziny, a do przeanalizowania jest bardzo dużo dowodów. Przesłuchani mają zostać wszyscy wytypowani świadkowie. Trwać będzie też gromadzenie i szczegółowa analiza materiału dowodowego. Szczególnie istotne jest ustalenie motywów napastnika, a także jego ewentualnych kontaktów i powiązań.

Źródło: PAP

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