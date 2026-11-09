„Rzeczpospolita” dzieli się swoimi ustaleniami na temat sobotniego dramatu w Krakowie. Czy można powiedzieć już coś o motywach sprawcy? Służby wciąż starają się je ustalić.

– „Sprawdzamy informacje o nim. Jeden z policjantów znalazł ślady wskazujące na to, że sprawca może być ultralewicowy – znaleźli go, jak pozuje z flagami. Nie dorabiajmy ideologii do człowieka zaburzonego. On po prostu eliminował ludzi”

– mówi źródło gazety w krakowskiej policji.

Mężczyzna skończył zawodówkę i pracował jako tokarz. Należał do klubu strzeleckiego i miał pozwolenie na posiadanie broni do celów sportowych.

– „Dziwny, chciał szokować, malował na czarno paznokcie”

– opowiadają przywołani przez „Rp” szkolni koledzy sprawcy.

Burza po słowach szefa MSWiA

Ustalenia „Rzeczpospolitej” dr Piotr Kusznieruk zestawił z głośną wypowiedzią ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, który tuż po zamachu mówił o rzekomych prawicowych fascynacjach sprawcy.

–„Rządowa narracja o Krakowie zaczyna się sypać! Najpierw Kierwiński wskazywał na skrajną prawicę. Teraz »Rzeczpospolita« informuje o możliwych ultralewicowych poglądach sprawcy.

Najpierw polityczny wyrok, potem ustalanie faktów? Tragedia to nie poligon propagandowy, panie ministrze! Proszę udawać zaskoczonych”

– napisał wydawca „Dziennika Trybuny”.