Nie ustaje burza po sobotniej konferencji prasowej z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Kilka godzin po zamachu na krakowskim rynku, kiedy policja wciąż ustalała jeszcze tak podstawowe okoliczności, jak choćby to, czy sprawca na pewno działał sam, polityk Koalicji Obywatelskiej zaczął opowiadać o poglądach zamachowca.

– „Dotychczasowe ustalenia wskazują, że zamachowiec z Krakowa działał sam i był zafascynowany skrajnie prawicowymi ideologiami”

– powiedział na konferencji prasowej.

Wczoraj wieczorem przedstawiciel rządu Donalda Tuska tłumaczył na antenie TVN24, że była to jedynie jedna z hipotez.

– „Powiedziałem też, że to będzie wymagało weryfikacji. Ja wiem, że to wzbudza strasznie duże emocje, głównie po tej prawicowej stronie sceny politycznej. Nie jest moją intencją tutaj wzbudzać emocje, to wszystko musi być dokładnie sprawdzone”

– mówił.

Minister zwyczajnie podawał więc niesprawdzone informacje?

– „Zawsze w tego typu sprawach pojawiają się pierwsze hipotezy, zawsze pojawiają się pierwsze informacje i poszlaki. Dlatego (było) takie, a nie inne moje stwierdzenie. (...) To są rzeczy, które są teraz sprawdzane przez policję, i materiał dowodowy, który jest w dyspozycji policji, i ja nie będę teraz tego rozwijał”

–tłumaczył się szef MSWiA.

Słowa, które „szkodzą Polsce”

Tyle, że ta hipoteza poszła w świat. Największe światowe agencje informacyjne cytują sobotnią wypowiedź ministra Kierwińskiego, kreując obraz Polski jako kraju niebezpiecznego i zdominowanego przez nacjonalizm.

– „Słowa szefa MSWiA powtórzyły następnie największe media i agencje prasowe na świecie, w tym Reuters, Associated Press i AFP. Niestety, ta wypowiedź utrwala za granicą negatywny obraz Polski jako kraju rzekomo zdominowanego przez skrajnych prawicowych populistów i nacjonalistów”

– zauważył w rozmowie z Fronda.pl ks. prof. Andrzej Kobyliński, etyk z UKSW w Warszawie.

Hołownia staje w obronie Kierwińskiego

W programie „Graffiti” o słowa szefa MSWiA pytany dziś by wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– „Rozumiem, że on tego też sobie nie wymyślił. Bo nie wyobrażam sobie, że minister Kierwiński jedzie i coś sobie wymyśla, bo tak mu przyszło do głowy”

– przekonywał założyciel Polski 2050.

Zaznaczył przy tym, że okoliczności tragedii muszą zostać dokładnie wyjaśnione, a motywy działania sprawcy zweryfikowane.

– „Musimy mieć wszystkie dane bardzo dobrze zweryfikowane, na spokojnie”

– powiedział.

„Sami siebie atakujemy”

Mówiąc o samym zamachu w Krakowie, Szymon Hołownia wskazał na problem przemocy w polskim społeczeństwie.

– „Myśmy się szykowali na zagrożenie zewnętrzne. Myśleliśmy: przyjadą jacyś migranci, oni będą nas atakować. Tymczasem my sami siebie atakujemy. Polacy atakują Polaków. Polskie dzieci zabijają polskie dzieci. Polscy młodzi ludzie zabijają własne rodziny i zabijają turystów na rynku w Krakowie. Polacy. I my musimy dzisiaj przestawić swój fokus na to, że nie ze światem na zewnątrz dzieje się coś nie tak, tylko z nami się dzieje coś nie tak, co musimy jak najszybciej zdiagnozować i wyleczyć”

– stwierdził.

Jego zdaniem należy bardziej skoncentrować się na zagrożeniach wewnętrznych.