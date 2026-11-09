Ks. Rafał Główczyński SDS to popularny w mediach społecznościowych duchowny, znany jako „Ksiądz z Osiedla”. Popularność przyniosła mu m.in. organizacji dyskotek ewangelizacyjnych pod Mostem Świętokrzyskim w Warszawie. W 2024 roku, w budynku, w którym kiedyś działała agencja towarzyska, założył klubokawiarnię „Cyrk Motyla”, będąca przestrzenią do spotkań młodzieży, opartą na zasadzie „płać, ile możesz”. Salwatorianin w swoim kapłańskim życiu nie unika inicjatyw, które budzą kontrowersje. Jakiś czas temu założył konto na platformie OnlyFans, gdzie chciał zbierać pieniądze na prowadzoną przez siebie działalność. To platforma wykorzystywana przede wszystkim do sprzedaży treści erotycznych, wobec czego pomysł księdza wywołał ogromne kontrowersje. Po fali krytyki zdecydował się konto usunąć. Jeszcze większą rozpoznawalność zdobył, biorąc udział w ostatnim sezonie realizowanego przez TVN reality show „The Traitors. Zdrajcy”.

Konflikt z przełożonymi

Pod koniec października doszło do publicznego konfliktu pomiędzy 40-letnim zakonnikiem a władzami jego zgromadzenia. Jak to w Kościele – duchowny został przeniesiony na nową placówkę. W komunikacie salwatorianie poinformowali, że miejsce pracy ks. Główczyński miał zmienić już w lipcu, kiedy to zwyczajowo odbywają się zmiany personalne w zakonie. Zgodnie z komunikatem, władze zgodziły się jednak, by duchowny pozostał w dotychczasowym miejscu do końca października. Pojawiły się też zastrzeżenia co do planów zakupu przez niego barki i domu rekolekcyjnego na Maderze.

Komunikat bardzo nie spodobał się samemu zainteresowanemu. Ks. Główczyński opublikował na Facebooku wulgarny wpis, w którym oskarżył przełożonych o mijanie się z prawdą.

– „WKUR*IŁEM SIE!!! Przepraszam za słownictwo ale jak czytam OŚWIADCZENIE moich przełożonych, to inaczej nie potrafię. Od 3 miesięcy w KAŻDY WOLNY DZIEŃ ZAPIERDA*AM DO PRACY I ŻEBRZĘ, ŻEBY COŚ DLA MŁODZIEŻY ZROBIC. WSZYSCY O TYM MOWILI, MNÓSTWO LUDZIE MNIE WSPIERAŁO, ONI W NICZYM NIE POMOGLI, a jak teraz jak wszyscy dookoła zaczęli pytać dlaczego mnie przenoszą, to TERAZ napisalali, że NIE WIEDZIELI I NIE MIAŁEM POZWOLENIA???? ZE TO JA PROSIŁEM O PRZENOSINY OD 1 listopada??? BZDURY!!!”

– napisał (pisownia oryginalna).

Duchowny zapewnił, że podporządkuje się decyzji przełożonych zaznaczając jednak, iż „ślubował posłuszeństwo, ale nie milczenie”.

Ksiądz z Osiedla z zakazami od przełożonych

W ostatni piątek ks. Główczyński opublikował na Facebooku zdjęcie dokumentu podpisanego przez prowincjała ks. Józefa Figla oraz sekretarza prowincji ks. Jacka Nowaka. Po kilku minutach zdjęcie usunął, ale Wirtualna Polska opublikowała zrzut ekranu wpisu.

– „Z dniem dzisiejszym zabraniam Księdzu, do odwołania, jakiejkolwiek działalności w mediach w tym społecznościowych i umieszczania na nich wpisów, organizowania jakichkolwiek wydarzeń medialnych, w tym konferencji prasowych, ujawniania jakiejkolwiek wewnętrznej korespondencji zakonnej czy to tradycyjnej, czy elektronicznej, objętej klauzulą poufności. Równocześnie zabraniam Księdzu organizowania i uczestniczenia w jakichkolwiek zbiórkach pieniężnych”

– czytamy w piśmie.

Zaznaczono, że władze zakonu nie zgadzają się na jakąkolwiek działalność ks. Główczyńskiego „w jakichkolwiek ośrodkach i lokalach świeckich, w których do tej pory był on zaangażowany”.