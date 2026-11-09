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Łącznie oddano kilkadziesiąt strzałów. Prokuratura przekazuje nowe informacje

Prokuratura przekazała nowe ustalenia dotyczące przebiegu dramatycznych wydarzeń z Krakowa. Zamachowiec miał przy sobie cztery sztuki broni i ogromną ilość amunicji, a w czasie zamachu padło co najmniej kilkadziesiąt strzałów.

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Fot. screenshot: YouTube (tvn24)
Fot. screenshot: YouTube (tvn24)

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w czasie konferencji prasowej, że przy zamachowcu i w jego samochodzie odnaleziono łącznie cztery sztuki broni. Były to dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety. Zmarły dziś rano Michał Oksiński miał przy sobie też około pół tysiąca sztuk amunicji. Na miejscu zdarzenia śledczy zabezpieczyli ogromną ilość łusek.

– „Łącznie w Krakowie zostało oddanych co najmniej kilkadziesiąt strzałów. Być może nawet kilkaset. Ta dokładna liczba będzie dopiero znana po przeanalizowaniu tej dokumentacji”

– powiedział prok. Nowak.

Czym kierował się sprawca?

Zaznaczył, że śledczy wciąż nie dysponują danymi, które umożliwiłyby „kategoryczne określenie, ustalenie, ocenę motywacji i nie mamy prawdopodobieństwa na tyle, żeby to odpowiedzialnie powiedzieć”. Inspiracja sprawcy pozostaje nieznana.

– „Mogę Wam przekazać w zakresie takiej symboliki, która była w tym pokoju. Na ścianie wisiała żółta flaga z wężem. Jest to tzw. flaga Gadsdena. Będzie sprawdzona”

– dodał.

Wyjaśnił, że to historyczna flaga USA.

– „Flaga ta, czy ta symbolika ma różne znaczenia, wolnościowe różne, buntu przeciwko władzy”

– wskazał.

W mieszkaniu zamachowca odkryto kolejnych siedem sztuk broni. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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