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Polityka

Gibała o sugestiach ministra: Niepotrzebnie dzielą Polaków

„Jak rozmawiałem z przedstawicielami służb mundurowych i jak ten temat padał, to oni podkreślali, że to są pochopne wnioski” – powiedział prezydent Krakowa Łukasz Gibała, odnosząc się do głośnych słów szefa MSWiA.

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Fot. screenshot: YouTube (RMF24)
Fot. screenshot: YouTube (RMF24)

Ogromne oburzenie wywołała sobotnia konferencja, w czasie której minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński próbował łączyć zamachowca z Krakowa z prawą stroną sceny politycznej. Polityk mówił o „skrajnie prawicowych ideologiach”, by dzień później wycofywać się ze swoich słów podkreślając, iż były to wyłącznie „hipotezy”. Głos w dyskusji na temat wystąpienia szefa MSWiA zabrał prezydent Krakowa Łukasz Gibała, który udzielił wywiadu dla RMF FM.

– „Nie podobają mi się sugestie łączące jego działalność z taką czy inną motywacją polityczną, z takimi czy innymi poglądami”

– powiedział.

Włodarz Krakowa podkreślił, że „to są sugestie na wyrost” i „one tylko niepotrzebnie dzielą jeszcze bardziej Polaków”.

– „Jak rozmawiałem z przedstawicielami służb mundurowych i jak ten temat padał, to oni podkreślali, że to są pochopne wnioski”

– zaznaczył.

– „Moim zdaniem ewidentnie mamy do czynienia z kimś, kto był chory psychicznie”

– dodał.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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