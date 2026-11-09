W związku z sobotnim zamachem na krakowskim rynku, władze Warszawy zdecydowały o wzmocnieniu ochrony miejsc, w których gromadzi się najwięcej osób.

– „Bezpośrednio po tragicznych w skutkach wydarzeniach w Krakowie, kierownictwo stołecznej Policji, we współpracy ze Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa postanowiło wzmocnić działania prewencyjne w rejonach najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców oraz turystów”

– poinformował wczoraj prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Dziś natomiast Telewizja Republika pokazała nagrania sprzed siedziby Trybunału Konstytucyjnego, gdzie służby rozstawiają stalowe bariery. Na działania te zareagował w mediach społecznościowych doradca prezesa Trybunału Konstytucyjnego ds. bezpieczeństwa.

– „TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY CZY TWIERDZA OBLĘŻONA? Policyjne kordony, stalowe zasieki… Czego jeszcze brakuje? Fos, wież wartowniczych, drutu pod napięciem? Tablic »PRZEKROCZENIE LINII GROZI UŻYCIEM BRONI«?”

– pyta Andrzej Stróżny.

– „»Wyrwij murom zęby krat…«. Historia zna mury, które miały trwać wiecznie”

– dodaje.

Protest przed TK

Przed siedzibą TK od wielu dni trwał protest, którego uczestnicy sprzeciwiali się próbie siłowego przejęcia kontroli nad sądem konstytucyjnym przez obóz rządzący. W sobotę wieczorem, w związku z ogłoszoną przez prezydenta żałobą narodową, prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował do uczestników demonstracji o jej przerwanie.

– „Z uwagi na ogłoszoną przez p. prezydenta Nawrockiego żałobę narodową p. prezes Kaczyński apeluje o odwołanie manifestacji organizowanych w Polsce w związku z nielegalnymi działaniami koalicji 13 grudnia [chodzi o Koalicję 15 Października – red.], w tym zajęciem Trybunału Konstytucyjnego. Pan premier prosi, aby w ten sposób okazać szacunek niewinnym ofiarom brutalnego ataku w Krakowie”

– napisał w mediach społecznościowych rzecznik PiS Rafał Bochenek.

– „Apel o odwołanie dotyczy wydarzeń odbywających się zarówno 8, jak i 9 listopada”

– dodał.