Polska Agencja Prasowa rozmawiała z burmistrzem Muszyny. To gmina, do której należy wieś Powroźnik, z której to pochodzi st. post. Artur Morański – jeden z bohaterskich policjantów, rannych w czasie obezwładniania napastnika z Krakowa.

– „Na pewno zostanie on w odpowiedni sposób uhonorowany, ale nie chciałbym w tej chwili przesądzać, w jaki sposób. To jeden z nas, z naszej małej społeczności, który na tym terenie się kształcił i dorastał, a w Krakowie wykazał się nieprawdopodobną odwagą”

– powiedział Jan Golba.

Burmistrz zaznaczył, że rodzina policjanta prosi o możliwość spokojnego towarzyszenia mu w szpitalu. Dlatego kwestie związane z uhonorowaniem funkcjonariusza muszą poczekać, aż poprawi się stan jego zdrowia.

27-latek w policji służy od trzech lat. Jak zaznacza burmistrz, policjant jest mocno związany ze społecznością Muszyny. Przez pięć lat grał w piłkę nożną w lokalnym zespole. Wiele lat służył też jako lektor w tamtejszym kościele.

– „To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek. Wszystko, czego się podejmował, robił z wielkim zaangażowaniem i pasją, czy była to piłka nożna, czy działalność w kościele”

– podkreśla Golba.

Pierwsze słowa po przebudzeniu

Burmistrz Muszyny opublikował dziś też wpis w mediach społecznościowych, w którym zdradził, jak brzmiały pierwsze słowa st. post. Morańskiego po przeburzeniu.

– „Wiecie Państwo jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu, po ciężkiej operacji? »A Kuba żyje? « Kuba to jego partner w akcji”

– napisał.