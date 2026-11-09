Ks. prof. Nęcek: Ta ofiara nie może pójść na marne!

Na łamach portalu Wprost do tragedii w Krakowie odniósł się ks. prof. Robert Nęcek z UPJPII w Krakowie. Duchownego dramatyczne sceny, które rozegrały się w sobotę na krakowskim rynku poruszają tym bardziej, że przechodził przez skrzyżowanie ulic Dietla i Stradom zaledwie godzinę przed zamachem. Kapłan dziękuje rannym policjantom, którzy obezwładnili napastnika.

– „Zachowanie Starszych Posterunkowych z krakowskiej Policji: Jakuba Kuliga i Artura Morańskiego podczas sobotnich ataków mordercy na niewinnych ludzi wyzwala wyjątkowe uznanie. Ich bohaterstwa nie da się ubrać w żadne słowa. Stawili czoła uzbrojonemu w długą broń palną napastnikowi, który zabijał przechodniów bez oporu i ich samych mocno ranił. Mimo odniesionych ran, jeden z nich powstrzymał mordercę. Pozostaje tylko wdzięczność i modlitwa, by szybko powrócili do zdrowia, by nie osierocili rodzin, a zabitym, by Ojciec Niebieski dał wieczny odpoczynek, a rodzinom ukojenie serc”

– pisze duchowny.

Odrzucić optykę wojny

Wychodząc od tych dramatycznych wydarzeń, ks. prof. Nęcek pisze o konieczności porzucenia w życiu publicznym wojennej optyki i zastąpienia jej „optyką bardziej ludzką i pokojową”. Duchowny przywołuje słowa Leona XIV, który naucza, iż pokój „zaczyna się od każdego z nas”.

– „Papież zauważył, że istnieje konieczność zmiany komunikacji, dążenia do innego sposobu przekazu, takiego, który nie posługuje się agresją, nie przypomina rywalizacji, ale przedstawia problem w duchu szacunku i miłości do bliźniego, nie umniejszając w żadnym wymiarze prawdzie. Tymczasem współczesny przekaz nie tylko nie wyzwala nadziei, ale rodzi lęk, rozpacz, niechęć i uprzedzenia. Staje się przyczynkiem rodzenia się fanatyzmu, a nawet nienawiści”

– zauważa autor.

Przypomina, że zabijać można również słowem.

– „Ofiarność Starszych Posterunkowych Jakuba Kuliga i Artura Morańskiego i ofiary morderstw nie mogą pójść na daremnie. Niech nam zapadną głęboko w serce i świadomość słowa św. Augustyna: »Żyjmy dobrze, a czasy będą dobre. My jesteśmy czasami«”

– apeluje kapłan.