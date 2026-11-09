Leon XIV w Argentynie: co zawiodło, że młodzi muszą wyjeżdżać?

W ojczyźnie Franciszka

W pierwszym dniu pobytu w Argentynie, 8 listopada, podczas spotkania z władzami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i korpusem dyplomatycznym Papież podkreślił szczególne znaczenie wizyty w ojczyźnie Franciszka. Leon XIV przypomniał, że przez dwanaście lat Kościół „słuchał głosu Papieża z Argentyny”, a on sam przybywa teraz do kraju, w którym kształtowała się wiara jego poprzednika.

Odwołanie do Franciszka stało się dla Papieża punktem wyjścia do szerszej refleksji nad dziejami Argentyny. Leon XIV przypomniał, że kraj ten kształtowały kolejne pokolenia rdzennych mieszkańców i przybyszów, wnosząc do jego dziedzictwa własną kulturę, doświadczenia i wiarę. „Żadne pokolenie nie buduje ojczyzny od zera. Otrzymuje ją w dziedzictwie” – zaznaczył.

Demokracja wymaga dialogu

Wspólna historia nie oznacza jednak jednomyślności. Papież wskazał, że różnice poglądów mogą prowadzić do spotkania zamiast podziałów. „Dlatego również demokracja należy do tego dziedzictwa, którego należy strzec” – powiedział. Leon XIV mówił w tym kontekście o wyborach, poszanowaniu prawa i instytucji oraz umiejętności słuchania tych, którzy myślą inaczej. Rządzącym przypomniał, że władza nabiera najwyższego sensu, gdy staje się służbą dobru wspólnemu.

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Praca i szanse młodych

Zdaniem Leona XIV dobro wspólne powinno być widoczne w codziennym życiu rodzin. Wskazał na potrzebę utrzymania się z własnej pracy, wspierania inicjatywy prywatnej i takiego wzrostu gospodarczego, który obejmuje również ludzi w najtrudniejszej sytuacji. „Gospodarka powinna służyć osobie, a nie osoba gospodarce” – podkreślił.

Szczególnie mocno zabrzmiało pytanie o emigrację młodego pokolenia. „Naród powinien poważnie zadać sobie pytanie, gdzie popełnił błąd, skoro jego młodzi muszą opuszczać swój kraj, by spełnić swoje marzenia” – mówił. Za kluczowe Papież uznał wzmocnienie edukacji, kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, ale także zaufanie młodym i stworzenie przestrzeni dla ich inicjatywy. „Ten naród już teraz potrzebuje ich inteligencji, kreatywności i uczestnictwa” – zaznaczył.

Godność nienarodzonych

Troska o przyszłość, jak podkreślił Papież, obejmuje również nienarodzonych. „Nasza odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń zaczyna się od przyjęcia życia od jego pierwszych chwil i strzeżenia go aż do naturalnego końca” – powiedział. Upomniał się zarazem o osoby chore, zależne od innych i z niepełnosprawnościami.

Leon XIV wezwał także do odpowiedzialnego korzystania z bogactw naturalnych Argentyny i oceny etycznych konsekwencji nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Wskazał na potrzebę współpracy państw regionu w walce z przestępczością zorganizowaną, handlem ludźmi i korupcją. Zaapelował również o rozwiązywanie sporów poprzez dialog i poszanowanie prawa.

Kościół blisko narodu

Papież zapewnił, że Kościół pragnie nadal dzielić troski i radości Argentyńczyków. Przypomniał o otwartych drzwiach parafii i wspólnot, w których każdy może znaleźć przyjęcie i bliskość. „Wszyscy są mile widziani” – wskazał, przypominając o ewangelicznym zaproszeniu do spotkania z Chrystusem.

Argentyński etap pielgrzymki Leona XIV potrwa od 8 do 11 listopada i obejmie Buenos Aires, Córdobę oraz Luján. W programie znalazły się m.in. spotkania ze światem pracy i młodzieżą, wizyta w więzieniu oraz Msze św.

Na zakończenie przemówienia Papież zwrócił się ku Matce Bożej z Luján, patronce Argentyny. Jej sanktuarium, położone około 70 km od Buenos Aires, jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych kraju. Leon XIV odprawi w Luján Mszę św. 11 listopada, przed odlotem do Peru. Przywołując słowa swojego poprzednika, modlił się za Argentyńczyków: „Niech Pan sprawi, byście wzrastali jako lud”.