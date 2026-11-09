Niepokojące wpisy po zamachu

Jak poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymano pięciu obywateli Polski i jednego obywatela Ukrainy. Osoby te mają od 15 do 36 lat. Wszyscy zostali zidentyfikowani w związku z aktywnością internetową po sobotnim ataku.

Według rzecznika byli to autorzy wpisów, „z których wynikało, że zagrożone jest czyjeś życie, bądź zdrowie”.

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała, że zatrzymań dokonano w różnych częściach Polski. Wyjaśniła również, że służby analizowały treści gloryfikujące krakowski zamach.

– „CBZC i policja są bardzo mocno wyczuleni po ataku w Krakowie na ewentualnych naśladowców takich działań” – podkreśliła Gałecka, cytowana przez RMF24.

Przedstawicielka resortu spraw wewnętrznych wskazała, że charakter publikowanych materiałów wzbudził poważne zaniepokojenie funkcjonariuszy.

– „Są to osoby, które w pewien sposób mogły być naśladowcami działań Michała O.” – oceniła.

Na obecnym etapie nie przedstawiono publicznie informacji potwierdzających, że zatrzymani przygotowywali konkretne zamachy. Nie ujawniono również szczegółowych danych dotyczących ewentualnych zarzutów.

Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, kiedy 24-letni napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób w centrum Krakowa. Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych. Sprawca, postrzelony podczas interwencji policji, zmarł w poniedziałek nad ranem w szpitalu.

Śledztwo dotyczące zamachu jest kontynuowane mimo śmierci napastnika. Prokuratura bada jego motywy oraz ewentualne powiązania z innymi osobami.