Pod rządami Tuska przybyło niemal 40 tysięcy bezrobotnych

Według wstępnych danych resortu pracy na koniec października w urzędach pracy zarejestrowanych było 906,5 tys. osób bezrobotnych. To o 39,2 tys. więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4,5 proc.

W porównaniu z wrześniem liczba bezrobotnych zmniejszyła się wprawdzie o około 500 osób, ale w perspektywie rocznej sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się na poziomie 5,8 proc. od czerwca.

Niepokojące są również dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników. W październiku do urzędów pracy zgłoszono zaledwie 35 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 4,8 tys. mniej niż we wrześniu oraz o 1,4 tys. mniej niż przed rokiem.

Coraz mniej ofert pracy i duże różnice między regionami

Najtrudniejsza sytuacja panuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 9,3 proc. Dla porównania w Wielkopolsce było to 3,8 proc.

Dane resortu pracy pokazują, że mimo utrzymywania się stopy bezrobocia na niezmienionym poziomie liczba osób pozostających bez zatrudnienia jest wyraźnie większa niż przed rokiem. Spada także liczba ofert pracy zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Nieco korzystniejszy obraz przedstawiają statystyki Eurostatu. Według danych za wrzesień bezrobocie w Polsce wyniosło 3,4 proc., wobec średniej unijnej wynoszącej 6,2 proc. Różnica wynika z odmiennej metodologii obliczania wskaźników.

Ostateczne dane dotyczące październikowego bezrobocia Główny Urząd Statystyczny opublikuje 25 listopada.