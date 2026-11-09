Dzień: wtorek, 10 listopada 2026 Imieniny: Leona, Andrzeja, Ludomira

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XXXII tygodnia okresu zwykłego

Polska

Bezrobocie? Jak za Tuska… wg GUS bezrobotnych stale przybywa

Najnowsze dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokazują niepokojące zmiany na polskim rynku pracy. Choć stopa bezrobocia w październiku utrzymała się na poziomie 5,8 proc., w ciągu ostatniego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o blisko 40 tysięcy. Jednocześnie pracodawcy zgłaszają coraz mniej ofert zatrudnienia.

1 min czytania
Urząd pracy, bezrobocie
Urząd pracy, bezrobocie · fot. Screenshot - YouTube (Telewizja Mazury)

Pod rządami Tuska przybyło niemal 40 tysięcy bezrobotnych

Według wstępnych danych resortu pracy na koniec października w urzędach pracy zarejestrowanych było 906,5 tys. osób bezrobotnych. To o 39,2 tys. więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4,5 proc.

W porównaniu z wrześniem liczba bezrobotnych zmniejszyła się wprawdzie o około 500 osób, ale w perspektywie rocznej sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej. Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się na poziomie 5,8 proc. od czerwca.

Niepokojące są również dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników. W październiku do urzędów pracy zgłoszono zaledwie 35 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To o 4,8 tys. mniej niż we wrześniu oraz o 1,4 tys. mniej niż przed rokiem.

Coraz mniej ofert pracy i duże różnice między regionami

Najtrudniejsza sytuacja panuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła 9,3 proc. Dla porównania w Wielkopolsce było to 3,8 proc.

Dane resortu pracy pokazują, że mimo utrzymywania się stopy bezrobocia na niezmienionym poziomie liczba osób pozostających bez zatrudnienia jest wyraźnie większa niż przed rokiem. Spada także liczba ofert pracy zgłaszanych przez przedsiębiorców.

Nieco korzystniejszy obraz przedstawiają statystyki Eurostatu. Według danych za wrzesień bezrobocie w Polsce wyniosło 3,4 proc., wobec średniej unijnej wynoszącej 6,2 proc. Różnica wynika z odmiennej metodologii obliczania wskaźników.

Ostateczne dane dotyczące październikowego bezrobocia Główny Urząd Statystyczny opublikuje 25 listopada.

Źródło: mp/GUS, Eurostat, Business Insider Polska, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej