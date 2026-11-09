Wspólny hołd dla ofiar krakowskiej tragedii

„Dziś w Krakowie o 20.00 bądźmy wszyscy razem” – napisał Donald Tusk w poniedziałek na X, zachęcając do uczestnictwa w Marszu Ciszy.

Wcześniej prezydent Krakowa Łukasz Gibała wystosował oficjalne zaproszenie do premiera, podkreślając znaczenie jego obecności w mieście dotkniętym tragedią.

„Obecność Pana Premiera podczas Marszu będzie nie tylko wyrazem pamięci o zamordowanych, ale również znakiem wsparcia i solidarności z mieszkańcami Krakowa” – napisał samorządowiec.

Krakowski magistrat potwierdził następnie, że w wieczornym wydarzeniu wezmą udział zarówno Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki. Będzie to wspólne publiczne wystąpienie obu polityków w szczególnych okolicznościach, podczas trwającej w Polsce żałoby narodowej.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców i osoby odwiedzające Kraków na godz. 20.00 na róg Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej, w pobliżu miejsca sobotniego ataku.

„W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym” – zaapelował prezydent miasta Łukasz Gibała.

W Marszu Ciszy zapowiedziano również udział wojewody małopolskiego Krzysztofa Klęczara oraz marszałka województwa Łukasza Smółki. Do uczestnictwa zachęcają także przedstawiciele różnych środowisk politycznych i społecznych.

Cel wydarzenia

Wydarzenie ma upamiętnić ofiary zamachu, do którego doszło w sobotę, 7 listopada, w centrum Krakowa. Uzbrojony 24-letni napastnik wjechał samochodem na Rynek Główny i rozpoczął ostrzał przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, wśród nich dwaj policjanci, którzy podjęli interwencję.

Sprawca został postrzelony podczas starcia z funkcjonariuszami, a w poniedziałek nad ranem zmarł w szpitalu.

W związku z tragedią prezydent Karol Nawrocki podpisał rozporządzenie wprowadzające żałobę narodową na 8 i 9 listopada. W Krakowie żałoba miejska potrwa do 11 listopada.

„Oddając hołd ofiarom bezprecedensowego aktu terroru w Krakowie w dniu 7 listopada 2026 r., zarządzam wprowadzenie żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 8 i 9 listopada 2026 r.” – czytamy w rozporządzeniu podpisanym przez prezydenta.

Wieczorny Marsz Ciszy rozpocznie się o godz. 20.00, a jego uczestnicy zgromadzą się u zbiegu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej.