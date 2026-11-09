Bohaterowie krakowskiego dramatu odzyskali przytomność

Artur Morański i Jakub Kulik to dwaj policjanci, którzy w sobotę, 7 listopada, uczestniczyli w zatrzymaniu sprawcy krwawego zamachu w centrum Krakowa. Obaj zostali ciężko ranni podczas wymiany ognia z napastnikiem.

Morański został dwukrotnie postrzelony. Jeden z pocisków trafił go w rękę, drugi w klatkę piersiową, uszkadzając płuco. Funkcjonariusz przeszedł skomplikowaną, dwunastogodzinną operację.

Kiedy odzyskał przytomność, miał wypowiedzieć zaledwie trzy słowa:

„A Kuba żyje?”.

Pytanie dotyczyło Jakuba Kulika, drugiego policjanta rannego podczas interwencji.

Burmistrz Muszyny Jan Golba, który otrzymał informacje od rodziny funkcjonariusza, opisał tę sytuację w mediach społecznościowych.

„Wiecie Państwo, jakie były pierwsze słowa Artura Morańskiego chwilę po wybudzeniu, po ciężkiej operacji? »A Kuba żyje?«” – przekazał samorządowiec.

W rozmowie z Radiem ESKA burmistrz przyznał, że zachowanie policjanta zrobiło na nim ogromne wrażenie.

„To jest taka postawa, którą się rzadko spotyka” – podkreślił Jan Golba.

Kim są krakowscy bohaterowie

Artur Morański pochodzi z Powroźnika w gminie Muszyna. Ma 27 lat i od trzech lat służy w policji. W rodzinnych stronach jest pamiętany jako spokojny, obowiązkowy człowiek, który nie zabiegał o rozgłos.

„To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy mówią o nim, że to niesamowicie solidny człowiek” – opowiadał burmistrz Muszyny w rozmowie z RMF FM.

Morański przez kilka lat grał w piłkę nożną w miejscowym klubie sportowym. Był również zaangażowany w życie parafialne, pełniąc funkcję lektora.

W poniedziałek Prokuratura Krajowa oficjalnie potwierdziła, że obaj policjanci odzyskali przytomność.

„Funkcjonariusze Jakub Kulik oraz Artur Morański odzyskali wczoraj przytomność” – poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak.

Artura Morańskiego odwiedził w krakowskim szpitalu im. Gabriela Narutowicza wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Policjantowi podziękowałem za niesamowite poświęcenie, bo mamy świadomość, że zdecydowane działania obu funkcjonariuszy uchroniły nas przed jeszcze większą tragedią” – napisał szef MON.

Prezydent Karol Nawrocki zamierza uhonorować obu funkcjonariuszy państwowymi odznaczeniami. Z kolei prezydent Krakowa Łukasz Gibała wystąpił o przyznanie im tytułu Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.

Burmistrz Muszyny zapowiedział również uhonorowanie Artura Morańskiego przez jego rodzinną społeczność, zaznaczając jednak, że obecnie najważniejszy jest spokój policjanta i jego bliskich.

„To jeden z nas, z naszej małej społeczności, który na tym terenie się kształcił i dorastał, a w Krakowie wykazał się nieprawdopodobną odwagą” – powiedział Jan Golba.