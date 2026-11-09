Sprawa rodzi jednak zasadnicze pytanie o granice krytyki dziennikarskiej i stosowania presji ekonomicznej wobec mediów, których przekaz nie odpowiada części opinii publicznej i polityków.

„W związku z kontrowersjami dotyczącymi sposobu relacjonowania tragicznych wydarzeń w Krakowie przez TV Republika podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu emisji naszych reklam” – poinformowała sieć RTV EURO AGD w poniedziałkowym komunikacie opublikowanym na X.

Firma wyjaśniła, że proces wyłączania reklam internetowych rozpoczął się już w niedzielę, a w poniedziałek został zakończony. Jednocześnie rozpoczęto wycofywanie spotów emitowanych na antenie telewizji.

„RTV EURO AGD nie utożsamia się z poglądami ani treściami redakcyjnymi prezentowanymi przez poszczególnych nadawców” – zaznaczono w oświadczeniu.

Przedsiębiorstwo tłumaczy decyzję względami marketingowymi i wizerunkowymi. Jednak wycofywanie finansowania reklamowego z powodu kontrowersyjnych wypowiedzi dziennikarskich rodzi pytania o skutki podobnych działań dla pluralizmu mediów. Reklamodawcy mają oczywiście prawo decydować, gdzie wydają swoje pieniądze. Równie istotne jest jednak prawo dziennikarzy do zadawania niewygodnych pytań i formułowania ocen, nawet jeżeli okazują się one kontrowersyjne lub błędne.

Bezpośrednim powodem obecnej sytuacji była wypowiedź Tomasza Sakiewicza, który krótko po zamachu w Krakowie zwrócił uwagę na niewidoczną – w jego ocenie – obecność policji w rejonie tragedii. Powiązał to z zaangażowaniem znacznych sił policyjnych w działania w Warszawie związane ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Wypowiedź spotkała się z ostrą krytyką ze strony rządu Donalda Tuska, a policja zakwestionowała sugestie dotyczące niewłaściwego zabezpieczenia Krakowa.

Na decyzję RTV EURO AGD zareagował sam prezes Telewizji Republika, wzywając do bojkotu sieci handlowej.

„Apeluję o całkowity bojkot tej firmy, zwracanie już zamówionych towarów, rozmowy z sąsiadami i przyjaciółmi na temat szkodliwości korzystania z tej sieci” – oświadczył Tomasz Sakiewicz.

„Na wolnym rynku nie może być tolerancji dla niszczenia wolności słowa” – dodał szef Republiki.

Reakcja KRRiT

Równolegle do sporu z reklamodawcą uruchomiona została procedura wyjaśniająca w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak podjęła decyzję o zbadaniu skarg dotyczących sposobu przedstawiania krakowskiej tragedii.

„Do nadawcy zostanie skierowane oficjalne pismo z prośbą o wyjaśnienia odnoszące się do zarzutów widzów oraz przesłanie zapisu nagrania” – poinformowała rzeczniczka Rady Anna Ostrowska.

Regulator zapowiedział analizę materiałów w świetle ustawy o radiofonii i telewizji. Samo postępowanie wyjaśniające nie przesądza o naruszeniu prawa, a KRRiT podkreśla, że jest to standardowa procedura stosowana wobec skarg spełniających wymogi formalne.

Niepokój budzi natomiast polityczny wymiar całej sprawy. Minister kultury Marta Cienkowska skierowała skargę do KRRiT, zarzucając Republice rozpowszechnianie niezweryfikowanych informacji. Z kolei przedstawiciele klubu parlamentarnego Centrum zapowiedzieli zawiadomienie prokuratury dotyczące Tomasza Sakiewicza.

Jeżeli polityczna krytyka mediów zaczyna łączyć się z presją reklamową i żądaniami sankcji prawnych, powstaje ryzyko wywołania efektu mrożącego. Dziennikarze mogą wówczas obawiać się poruszania tematów niewygodnych dla rządzących, nawet gdy działają w przekonaniu, że realizują prawo opinii publicznej do informacji.

Wolność słowa nie oznacza zwolnienia dziennikarzy z odpowiedzialności za przedstawiane informacje. Nie może jednak oznaczać także wolności wyłącznie dla tych mediów, których poglądy i komentarze zyskują aprobatę polityków albo reklamodawców.